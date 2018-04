Piccoli stadi crescono. Anche in Italia, dove la mentalità di avere un impianto sportivo di proprietà è tutt'altro che radicata. Ma qualcosa sta cambiando, così come nei grandi club anche nei piccoli, dietro all'assoluta necessità di trovare nuovi introiti costanti. Laddove non può la cultura sportiva, infatti, può la vil pecunia. Ed è per questo che anche da noi iniziano a costruirsi stadi nuovi e gestiti direttamente dalle società.

Il primo è stato il Mapei Stadium, poi l'Allianz Stadium (già J Stadium), quindi i vari progetti più o meno completati da Udine a Cagliari, passando per Roma, Milano, Napoli. Tutti hanno deciso, chi prima chi dopo di cimentarsi in un impianto di proprietà, fonte inesauribile di guadagni a lunga gittata, che permettano introiti al di là dei meriti sportivi.

Adesso è il turno del Cagliari Calcio del presidente Giulini che ha dato il via al nuovo progetto che renderebbe il proprio club più autonomo. Uno'opera che verrà realizzata dal Consorzio Sportium composto dai soci Progetto CMR, iDeas, B&L Real Estate e Manica Architecture, il cui progetto ha superato quelli presentati da Tractebel-Engie con Gau Arena e J+S con One Works.

Una scelta che è arrivata per mano degli stessi tifosi cagliaritani che hanno potuto votare democraticamente quale progetto era il migliore. Un questionario, distribuito prima delle partite interne in cui si doveva barrare quale tra i progetti proposti piacesse di più e così ha vinto quello del Consorzio.

L'impianto ovviamente non verrà costruito subito, c'è da mettere al vaglio tutta la burocrazia che in questi casi è lunghissima e lenta ma a fine 2018 si potrà già vedere qualcosa di concreto. Sorgerà al posto dell'attuale Sant'Elia, la vecchia casa del Cagliari che verrà smantellata. Un'area di 10 mila metri quadri formerà una ‘cittadella commerciale' all'interno della quale sorgerà lo stadio, di circa 24 mila posti. Una struttura polifunzionale che ospiterà anche partite internazionali, dai Mondiali alla Champions League.