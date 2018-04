La lotta salvezza e quella per l’Europa League continuano a rendere ulteriormente bello e acceso il campionato. Atalanta e Milan battendo rispettivamente Genoa e Bologna fanno un bel passo in avanti, restano distanti un punto e se continueranno così renderanno favoloso lo scontro diretto alla penultima giornata. Nei bassi fondi grande vittoria del Crotone, che piazza il poker al Sassuolo e scavalca Chievo e Cagliari, battuto dalla Sampdoria. La Spal conquista tre punti fondamentali in casa del Verona, mentre l’Udinese viene bloccata dal Benevento, che in 10 strappa un fantastico 3-3.

Vincono Milan e Atalanta

Vuole mantenere il sesto posto l’Atalanta e mette le cose in chiaro subito con il Genoa, già salvo e sazio. La squadra nerazzurra con un uno-due micidiale di Barrow e Cristante dopo 22 minuti è già avanti di due gol. Il baby terribile, ennesima scoperta di Gasperini, segna il secondo gol in campionato, mentre il centrocampista friulano torna a segnare dopo un po’. Nella ripresa segnano anche Ilicic e Veloso, finisce 3-1.

Tutto facile anche per il Milan, che ritrova la vittoria dopo oltre quaranta giorni. I gol li segnano Calhanoglu e Bonaventura, nel mezzo un gol annullato a Orsolini con il Var, che ha visto un fallo di mani di Palacio. Nella ripresa accorcia De Maio.

Colpaccio della Spal, Verona a un passo dalla Serie B



Sfida salvezza all’ultimo sangue tra Verona e Spal. La squadra di casa ha bisogno solo di un successo per sperare, parte fortissimo e con merito passa in vantaggio con il gol di Valoti, ma non riesce a raddoppiare e nel finale di tempo viene beffato da un’autorete di Fares. Nella ripresa gran gol di Felipe, poi nel finale segna pure Kurtic. Vittoria pesantissima per la Spal, che scavalca il Chievo ed è quartultimo.

Poker del Crotone al Sassuolo

Grandissima prestazione del Crotone che dopo aver pareggiato con la Juventus e battuto l’Udinese segna quattro gol al Sassuolo, tre nella prima mezz’ora. Zenga si toglie dai guai, anche se la strada verso la salvezza è ancora lunga. Doppiette di Simy e Trotta, sul 3-0 un rigore trasformato da Berardi. Il Crotone sale a quota 34 e ha tre punti in più del Chievo, che ha esonerato Maran e promosso D’Anna, che i calabresi sfideranno domenica prossima.

Goleada Samp con il Cagliari

Rapidamente ha sbrigato la pratica Cagliari, la Sampdoria che nel primo tempo realizza tre gol e sbaglia anche un rigore. A segno Praet, primo gol in Serie A, Quagliarella e Kownachi. Nella ripresa segna Pavoletti, ma poco dopo viene espulso Cigarini. Ramirez firma il gol del 4-1. Cagliari nei guai.

3-3 tra Benevento e Udinese

A Benevento esordisce come tecnico dell’Udinese il croato Igor Tudor, ex difensore della Juventus. L’avvio è promettente segna subito Widmer, ma i campani trovano il pari con Viola e nella ripresa, nonostante l’uomo in meno (rosso a Cataldi), passano in vantaggio con un rigore di Coda. Ma l’Udinese reagisce alla grande e in due minuti segna due volte con Lasagna. La partita però non è finita, perché Sagna di testa fa 3-3. Un punto comunque importante per l’Udinese che muove la classifica.