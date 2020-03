Mancava solo l’ufficialità, anche se la notizia c’era già da ieri sera. Il Cagliari ha esonerato Rolando Maran, che lascia il club dopo un anno e mezzo e sarà sostituito da Walter Zenga, che già in giornata sarà in Sardegna, al suo fianco Max Canzi il tecnico della Primavera sarda, seconda nella classifica del campionato di categoria.

Il Cagliari esonera Rolando Maran

Con uno scarno comunicato il club sardo ha annunciato l’esonero del tecnico trentino, che paga le undici partite consecutive senza vittorie (domenica scorsa il Cagliari ha perso 4-3 con la Roma) – dopo essere stato a lungo nelle prime sette posizioni. Via anche i collaboratori Maraner, vice, e Gianluca Maran, fratello dell’allenatore e match analyst. Questo il comunicato:

Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna.

Il nuovo allenatore del Cagliari sarà Walter Zenga

In quest’ultima parte di campionato il tecnico dei rossoblu sarà Walter Zenga, ex grandissimo portiere che da oltre vent’anni svolge la professione di allenatore. Zenga, che torna in Serie A dopo quasi due anni – lasciò il Crotone al termine del campionato 2017-2018 – sarà assistito da Max Canzi, tecnico milanese che ha guidato fino a oggi brillantemente la Primavera del Cagliari. Non può affatto escludersi che Zenga non firmi un contratto pluriennale e provi a chiudere brillantemente questa stagione che potrebbe servirgli anche per porre le basi per il futuro. Il Cagliari è undicesimo in classifica, ha un grande margine sulla terzultima ed è piuttosto vicino al settimo posto.