Il Cagliari ha scelto Walter Zenga. L’ex grande portiere dell’Inter e della Nazionale prenderà il posto di Maran. Il presidente Giulini ha deciso di puntare su Zenga, che sarà affiancato da Max Canzi, tecnico della Primavera che in un primo momento era sembrato vicino addirittura alla successione diretta a Maran, che ha pagato a caro prezzo il ko 4-3 con la Roma.

Via Maran, arriva Zenga: è il nuovo allenatore del Cagliari

Un po’ a sorpresa, considerata la posizione di classifica, il Cagliari ha deciso di esonerare Maran – che aveva il compito di salvare i sardi, che dopo aver sognato il posto in Champions (e poi in Europa League) si sono inceppati: nessuna vittoria nelle ultime undici partite. Nelle ore successive al benservito al tecnico trentino, Giulini ha vagliato alcune candidature e alla fine ha prevalso Walter Zenga, che il presidente sardo conosce molto bene. Al fianco di Zenga ci sarà Max Canzi, anche lui milanese, che ha guidato fino a oggi brillantemente la squadra Primavera del Cagliari, seconda in classifica.

La carriera da allenatore di Walter Zenga

Straordinario portiere, è stato uno dei migliori al mondo tra gli anni ’80 e i ’90, ha giocato soprattutto con l’Inter e ha difeso i pali della Nazionale, da oltre vent’anni fa l’allenatore. Zenga ha guidato squadre in tutto il mondo essendo stato allenatore negli Stati Uniti, in Inghilterra (con il Wolverhampton), negli Emirati Arabi, in Turchia, in Arabia Saudita e soprattutto in Romania e Serbia, dove ha vinto dei campionati. Ovviamente anche tanta Italia per Zenga, che è stato tecnico di Catania (due annate eccezionali) Palermo, Sampdoria (dove fu esonerato troppo rapidamente), Crotone (compì una grande rimonta ma non riuscì a conquistare la salvezza), Venezia (unica esperienza in Serie B) e ora per lui c’è il Cagliari.