Rolando Maran rischia di essere esonerato. Il Cagliari non vince da undici partite, è precipitato in classifica ed è stato anche pesantemente contestato dai tifosi, dopo il ko interno con la Roma (che si è imposta per 4-3). I dirigenti sardi, secondo quanto riferisce Sky, stanno pensando all'esonero di Maran. Il favorito per la successione è Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter. Tra i nomi in ballottaggio anche quello di Max Canzi, l'allenatore della Primavera.

Maran rischia l'esonero dal Cagliari

Dal sogno Champions a undici partite senza vittorie che hanno portato il Cagliari all'undici posto, con la zona Europa League che si è anche abbastanza allontanata. E in questi casi in discussione finisce sempre l'allenatore. Già dopo la sconfitta con il Napoli Maran aveva traballato, nonostante un contratto ancora lungo, poi c'era stato il rinvio di Verona-Cagliari, ma adesso l'esonero può arrivare, e anche a stretto giro. Il presidente Giulini sta valutando il dà farsi e potrebbe cambiare allenatore.

Stramaccioni in pole position per la sostituzione di Maran

Si è nel mese di marzo non ci sono tanti allenatori liberi su piazza. E la scelta è piuttosto ristretta: o si punta su un allenatore esperto, ma il Cagliari non è in cattive acque, o su un traghettatore, e per questo è in lizza Max Canzi, il tecnico della Primavera che potrebbe essere promosso in questo finale di stagione, oppure si può scegliere un allenatore che può dare vita a un nuovo progetto. E Giulini ha pronto l'asso nella manica. Il favorito per la successione di Maran è Andrea Stramaccioni, che il presidente del Cagliari conosce bene – entrambi hanno un passato interista. Stramaccioni è un allenatore giovane, preparato e soprattutto a caccia di rilancio dopo un paio di stagioni negative.