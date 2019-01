Un forte vento di maestrale che soffia su tutta la Sardegna (con raffiche tra i 40/50 km/h) ha scandito le previsioni meteo delle ultime ore e alimentato perplessità sulla partita di Coppa Italia tra Cagliari e Atalanta. Chi vince il match degli ottavi di finale (in programma alle 17.30) da tabellone incrocerà la Juventus nei quarti. Ci sono possibilità che la partita venga rinviata? Al momento no, non ci sono indicazioni al riguardo: in via precauzionale è stata disposta la chiusura di tutti i parchi cittadini in via precauzionale, per questione di sicurezza e ordine pubblico, ma la gara tra rossoblù e bergamaschi si giocherà regolarmente. E' un falso allarme? No, considerata l'ubicazione della Sardegna Arena (non molto distante dal mare): in quella zona del capoluogo sardo c'è una maggiore esposizione al vento, col rischio che per le formazioni in campo il controllo del pallone sia proibitivo per le folate di vento.

Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

Come arrivano Cagliari e Atalanta alla sfida di Coppa Italia? Maran, allenatore dei sardi, non potrà avere a disposizione Castro, Klavan e Cerri (infortunati). La novità dovrebbe essere rappresentata da Valter Birsa. Lo sloveno, ingaggiato da pochi giorni, verrà subito impiegato alle spalle della coppia d’attacco formata da Joao Pedro e Pavoletti. Gasperini, invece, dovrà rinunciare ai titolari Berisha, de Roon, Gosens (infortunati) e allo squalificato Masiello. In attacco il Papu Gomez si muoverà nel ruolo di trequartista a sostegno di Ilicic e Duvan Zapata.

Cagliari (4-3-1-2) : Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

: Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran Atalanta (3-4-1-2) : Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

: Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini Arbitro: Marco Piccinini di Forlì. Assistenti: Stefano Del Giovane e Oreste Muto, il quarto uomo èLivio Marinelli, gli addetti al VAR designati sono Doveri e Marrazzo.

Dove vedere in chiaro e in streaming Cagliari-Atalanta

La gara tra Cagliari e Atalanta, penultimo match in calendario per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv, in chiaro su Rai Due. Sarà possibile assistere all'incontro anche in streaming attraverso la piattaforma online Rai Play.