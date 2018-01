C'era grande attesa nel vedere come i tifosi dello Schalke 04 avrebbero accolto Leon Goretzka dopo l'annuncio del passaggio in estate al Bayern Monaco. L'allenatore Domenico Tedesco ha deciso di schierare il centrocampista della nazionale tedesca fin dal primo minuto contro l'Hannover nonostante il prevedibile clima ostile nei suoi confronti. A Gelsenkirchen non gli perdonano di aver firmato per il club bavarese Monaco e uno striscione molto eloquente rappresenta il sentimento che serpeggia tra i tifosi dello Schalke: "Né soldi né trofei valgono più del nostro club, chi non apprezza che può immediatamente andare all'inferno".

Tönnies lo vuole fuori ma lascia la decisione a Tedesco.

La decisione di Goretzka di firmare per il Bayern non è stata presa bene nemmeno da Clemens Tönnies, numero uno del club della Renania settentrionale

La mia prima reazione è stata che non avrebbe più indossato la maglia dello Schalke nel caso in cui la sua partenza avesse avuto un effetto negativo sulla squadra e che avrebbe potuto passare il resto della stagione in tribuna.

Il presidente della squadra tedesca, però, ha lasciato la decisione finale nelle mani del tecnico Domenico Tedesco che ha voluto inserirlo nell'undici titolare nell'ultima gara di Bundesliga.

Goretzka: I giorni più difficili della mia carriera.

Il centrocampista tedesco dopo la partita contro l'Hannover ha parlato di quanto successo e si è espresso sul suo momento personale

Darò tutto nelle prossime settimane in modo che i fischi possano diminuire. Per quanto riguarda la mia carriera, questi sono stati i giorni più difficili di sempre.

Pjaca nuovo idolo: esordio con gol in Bundesliga.

Esordio da applausi per Marko Pjaca in Bundesliga: nella sua prima da titolare con la maglia dello Schalke 04 l'attaccante in prestito dalla Juventus ha segnato anche il suo primo goal. La squadra di Tedesco fino pochi minuti dalla fine vinceva 1-0 con l'Hannover ma all'86' è arrivato il pareggio di Fullkrug ed è svanito il progetto "secondo posto solitario": Il club di Gelsenkirchen è secondo a 31 punti, insieme però a Lipsia, Leverkusen e ‘Gladbach.