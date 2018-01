Lo Schalke04 non è riuscito a strappare un importantissimo successo casalingo pur andando a segno quasi subito, sbloccando il match e regalando l'illusione del successo ai propri tifosi con Marko Pjaca, il neo acquisto arrivato in prestito fino a fine stagione dalla Juventus campione d'Italia. Dove non aveva gran spazi per potersi esprimere e dove potrebbe tornare con un'esperienza estera fondamentale per la propria crescita personale e professionale. Purtroppo per il club di Gelsenkirchen, l'Hannover ha trovato il pareggio quasi al 90′ con la rete del definitivo 1-1 di Fullkrug.

Nel segno di Pjaca.

Il prestito allo Schalke.

Per Pjaca un momento davvero magico in Bundesliga dove ha trovato finalmente un club che ne sta valorizzando le qualità. Arrivato alla Juventus come grandissima promessa, alla corte di Allegri si è fatto anche notare in qualche occasione ma mai è riuscito a strappare più di qualche semplice minutaggio in bianconero. Troppo poco per un ragazzo dall'avvenire importante.

Il primo gol in Bundesliga.

Per questo, in accordo con il club campione d'Italia si è optato per un trasferimento in Germania, allo Schalke, società che si è resa subito disponibile per il prestito, garantendo partite e titolarità in campo. Marko Pjaca ha ripagato la fiducia della società tedesca andando subito in gol alla prima partita ufficiale da titolare con la maglia dello Schalke. Il croato, di proprietà della Juventus, dopo i 35 minuti che il tecnico gli ha concesso a Lipsia, è stato schierato dal 1′ con l'Hannover e ha sbloccato il risultato con una magia, saltando un avversario in area e piazzando la palla sul secondo palo, con la complicità del portiere.

Bayern goleada dopo la paura.

Il vantaggio del Werder.

Nell'altro match di giornata, all'Allianz Arena, i padroni di casa del Bayern Monaco erano impegnati con il Werder Brema. Alla fine, malgrado qualche patema d'animo di troppo, la squadra di Jupp Heynckes si e' imposta per 4-2 e ora guida la classifica con 16 punti di vantaggio (47 contro 31) sul quartetto composto proprio dallo Schalke 04, Bayer Leverkusen, Lipsia e Borussia Moenchengladbach.

Lewandowski decisivo.

A Monaco sono stati gli ospiti a dare il primo brivido passando in vantaggio con Gondorf al 25′, poi il Bayern ha pareggiato con Thomas Muller al 42′. Nella ripresa si è svegliato anche il bomber Lewandowski che ha segnato il 2-1 ma l'autorete di Sule ha riportato il risultato ancora in parita'. Nel finale ancora Lewandowski con un colpo di testa su corner di James Rodriguez e poi Muller hanno trovato il gol firmando il poker bavarese.

Bundesliga 19a giornata.

Tutti i risultati.

Hertha Berlino – Borussia Dortmund 1-1; Moenchengladbach – Augsburg 2-0; Friburgo – RB Lipsia 2-1; Hoffenheim – Bayer Leverkusen 1-4; Mainz 05 – Stoccarda 3-2; Wolfsburg – Eintracht Fr. 1-3; Amburgo – Colonia 0-2; Bayern Monaco – Werder Brema 4-2; Schalke 04 – Hannover 1-1.

La Classifica.

Bayern Monaco 47 punti; Schalke, RB Lipsia, Monchengladbach, Bayer Leverkusen 31; Eintracht, Borussia Dortmund 30; Augsburg, Hoffenheim, Hannover 27; Hertha Berlino 25; Friburgo 23; Stoccarda, Wolfsburg, Mainz 20; Werder Brema 16; Amburgo 15; Colonia 12.