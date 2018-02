Il Bayern Monaco vola verso il suo sesto titolo consecutivo in Bundesliga: la squadra di Jupp Heynckes ha battuto fuori casa il Magonza e ha approfittato dei passi falsi delle inseguitrici per allungare ancora di più: ora i bavaresi sono a +18 dal Bayer Leverkusen, che ha pareggiato in casa del Friburgo, e a +19 su Schalke 04, sconfitto in casa dal Werder, e Borussia Dortmund. Le reti di Ribery e James Rodriguez hanno spianato la strada della vittoria al Bayern già nel primo tempo e nella ripresa non ha faticato a contenere le offensive della squadra di Schwarz. Hertha e Hoffenheim non si fanno male e Mario Gomez regala un punto allo Stoccarda in trasferta a Wolfsburg.

Una marcia che appare inarrestabile per il Bayern Monaco: altra vittoria per i bavaresi che sono sempre più capolista della Bundesliga e hanno in tasca più di metà titolo dopo la giornata numero 21. Prima Franck Ribery, gran tiro a volo su ribattuta corta della difesa, e poi James Rodriguez, pregevole stop e tiro al volo su cross di Tolisso, hanno dato il pass alla squadra di Heynckes che ha condotto l'incontro senza troppi problemi fino al 90′. Dopo 18 gare senza perdere in casa lo Schalke 04 ha perso per mano del Werder Brema: Kruse e Junuzovic hanno ribaltato il goal di Konoplyanka e hanno permesso al Bayer Leverkusen si appropriarsi della seconda piazza in solitaria nonostante uno scialbo pareggio in casa del Friburgo. La squadra di Tedesco è stata agganciata dal Borussia Dortmund, vittorioso nell'anticipo del venerdì in casa del Colonia. Mario Gomez fa goal al Wolfsburg ma non basta allo Stoccarda per vincere alla Volkswagen Arena.

Risultati e classifica dela Bundesliga.

Risultati: Friburgo-Bayer Leverkusen 0-0, Hertha Berlino-Hoffenheim 1-1, Magonza-Bayern Monaco 0-2, Schalke 04-Werder Brema 1-2, Wolfsburg-Stoccarda 1-1, Monchengladbach-Lipsia 0-1.

Classifica: Bayern Monaco 53, Leverkusen 35, Lipsia 35, Schalke 34, Dortmund 34, Francoforte 33, Mönchengladbach 31, Augusta 28, Hoffenheim 28, Hertha 27, Hannover 27, Friburgo 25, Wolfsburg 24, Stoccarda 21, Werder Brema 20, Magonza 20, Amburgo 16, Colonia 13.