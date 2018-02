Un esordio col "botto". Michy Batshuayi ha vestito per la prima volta la maglia del Borussia Dortmund in casa del Colonia e ha realizzato una doppietta importante per portare a casa i 3 punti e agganciare il secondo posto in attesa delle partite di domani di Bayer Leverkusen e Schalke 04. L'approccio con la Bundesliga per il centravanti belga è davvero esplosivo: una rete per tempo e l'assist per il goal decisivo di André Schurrle. Se il buongiorno si vede dal mattino, il passaggio al Dortmund potrebbe essere un momento per la carriera di Batshuayi.

Al 35′ Batshuayi ha scaraventato in rete un cross dalla sinistra di Toljan e ha battuto Horn sul primo palo. La difesa del Colonia non è parsa proprio attentissima ma il movimento del centravanti belga ha messo in difficoltà tutto il reparto. Il secondo goal è arrivato al 62′ quando Pulisic è riuscito a pescare il numero 44 che con un tocco morbido sul secondo palo ha battuto il portiere avversario. Un impatto davvero importante per l'ex Chelsea che non era mai stato troppo considerato.

"Sono davvero felice. Voglio giocare il più possibile e segnare tanti gol con la maglia del Borussia Dortmund per raggiungere quest'estate il mio grande obiettivo: il Mondiale in Russia". Sono state queste le parole dopo il suo arrivo a Dortmund e se l'inizio è questo, Mosca non è così lontana.

La decide Schurrle.

Il Colonia è riuscito a rimettere la gara sui binari giusti in entrambe le situazioni di svantaggio grazie a Zoller e Mere. All'84' André Schurrle ha trovato il punto della vittoria con un bel tiro dai 16 metri dopo un appoggio di Batshuayi: il laterale tedesco è tornato al goal di nuovo dopo quasi un anno e ha regalato i 3 punti a Stoger.