L'accordo tra le parti è stato già raggiunto e ora bisogna solo aspettare. Buffon e il Psg sono promessi sposi, ma per sancire formalmente il matrimonio bisognerà attendere il verdetto dell'Uefa e la possibile squalifica del portiere per l'ormai famigerato sfogo post Real-Juve. In caso di punizione esemplare (ipotesi poco probabile) e possibile lungo stop, il Psg potrebbe rivalutare l'eventuale accordo con l'estremo difensore. Nell'attesa di buone notizie dal quartier generale dell'Uefa, ecco che Buffon si è preso un po' di relax realizzando il sogno de "Gli Autogol" e intervenendo in uno dei loro video che ormai da tempo spopolano sul web e sui social.

in foto: Foto https://www.instagram.com/gliautogol/

Le ultime notizie di calciomercato sull'accordo tra Buffon e il Psg

Come già anticipato nei giorni scorsi, l'intesa di calciomercato tra Gigi Buffon e il Paris Saint Germain è totale. Le parti hanno trovato l'accordo sulla base di un contratto biennale con ingaggio super da 8 milioni di euro a stagione. Decisive per convincere il portiere le garanzie offertegli dai transalpini, sulla competitività della squadra che punterà a vincere la Champions, e sul suo ruolo da titolare con buona pace di Areola che farà il suo secondo oppure sarà sacrificato sul mercato.

Perché l'operazione Buffon-Psg non è ancora ufficiale

Nonostante tutto però l'operazione non è stata ancora ufficializzata. Il motivo? Il verdetto dell'Uefa su Buffon per il famoso sfogo post Real Madrid-Juventus, che all'epoca dei fatti ha sollevato un polverone. Il massimo organo calcistico continentale ha aperto un procedimento disciplinare sul portiere e dunque i Bleus vogliono aspettare per capire l'entità di un'eventuale sanzione rifilata al portiere.

Cosa rischia Buffon e cosa teme il Psg

Nella peggiore delle ipotesi potrebbe arrivare oltre alla multa anche una lunga squalifica che inevitabilmente comprometterebbe dunque la prossima stagione, la prima con Buffon al Psg soprattutto in Europa. Al momento questa ipotesi sembra la meno quotata, alla luce della carriera di Buffon e delle scuse arrivate seppur tardivamente. Il portiere potrebbe cavarsela con una sanzione pecuniaria, e dunque il Psg potrà contare su di lui sin da subito. Appuntamento alle prossime 24 ore per conoscere dunque il verdetto, che nel caso di mano leggera, potrebbe essere seguito dall'ufficialità dell'operazione di calciomercato.

Buffon e il video con Gli Autogol, dai fruttini alle scommesse

Nel frattempo Buffon aspetta e lo fa con il sorriso sulle labbra, su cui sono rispuntati dei grossi baffi. Il portiere ormai ex Juve ha partecipato ad uno degli esilaranti video de "Gli Autogol", protagonisti sul web e sui social con le loro parodie con tanto di splendide imitazioni, oltre che dello stesso Gigi, anche di numerosi personaggi del mondo del calcio. Buffon è stato al gioco, scherzando con i suoi interlocutori: "Le vostre imitazioni le ho viste, nello spogliatoio si parla molto delle vostre performances. L’imitazione? E’ fatta bene. Conte? E’ uno che la sua la diceva. Con Antonio abbiamo combattuto insieme". Una battuta anche sui celebri "fruttini" citati in occasione dello sfogo contro l'arbitro Oliver: "Il fruttino, in Toscana, è il succo di frutta nella boccetta di vetro". E per concludere: "Nella vita non scommetto e non bestemmio mai"