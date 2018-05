La Juventus che scenderà in campo all'Olimpico di Roma contro il Milan nella finale della Coppa Italia 2017-2018 potrà contare tra i pali su Gigi Buffon. Probabilmente per il portiere bianconero ci sarà un pizzico di emozione, perché quella che sarà quasi certamente l'ultima finale della sua carriera, sarà anche la seconda da portiere titolare per lui che in carriera ha vinto questo trofeo in 4 edizioni. Un dato davvero curioso per l'estremo difensore che ha sempre lasciato spazio al suo secondo da quando ha iniziato a vestire la maglia della Juventus.

Per Buffon seconda finale di Coppa Italia da titolare della carriera

Gigi Buffon nella sua carriera ha vinto 4 Coppe Italia (su 8 finali, 2 con il Parma e 6 con la Juventus). Solo in una di queste però ha giocato titolare. Si tratta di quella del lontano 1999 quando un giovane Buffon difendeva i pali del Parma che s'impose nel doppio confronto sulla Fiorentina. Da lì in poi altre 8 finali per il portiere, che è rimasto però sempre in panchina in un'ulteriore occasione con i ducali, e nelle 6 disputate con i bianconeri.

Buffon, prima finale di Coppa Italia dal 1′ con la Juventus

Nel 2001 infatti quando giocava ancora nel Parma lasciò i pali al secondo Guardalben, nel replay contro la Fiorentina, vinto dai viola. Nella stagione successiva, dopo il passaggio alla Juve, lasciò la finale a Carini con i bianconeri che persero proprio contro il Parma. Stesso discorso nel 2004 e nel 2012 con la porta lasciata a Chimenti prima e Storari poi nelle due sconfitte contro Lazio e Napoli. Sempre l'attuale milanista Storari fece le veci di Buffon nel 2015 nella prima delle 3 Coppe Italia vinte consecutivamente dalla Juventus. Nelle ultime due edizioni tra i pali bianconeri contro Milan e Lazio ha giocato Neto, ceduto proprio nella scorsa estate.

L'emozione di Gigi Buffon in vista di Juve-Milan

Quella di quest'anno dunque sarà la prima finale della carriera da titolare per Buffon con la maglia della Juve. In stagione ha giocato in Coppa solo nella doppia sfida contro l'Atalanta, ottenendo due clean sheet con un rigore parato al Papu Gomez, lasciando l'onere della porta bianconera in tutte le altre gare a Szczesny. Nella conferenza stampa della vigilia di Juve-Milan, Buffon non ha nascosto le sue emozioni: "In effetti devo dire che il ricordo di una finale di Coppa Italia è abbastanza impolverato, se non erro era il '99, più o meno, per cui sono passati quasi 20 anni. Però il fatto che abbia l'opportunità di rigiocarla da protagonista è molto bello ed è molto stimolante per me. Poi è chiaro che a differenza di 20 anni fa, dove a parte la Coppa Italia non c'era mai spazi per l'altro portiere, penso che negli ultimi 6-7 anni sia cambiato molto il calcio e non ci sia più il ruolo del secondo portiere come veniva concepito una volta. Adesso almeno nelle grandi squadre, i secondi portieri almeno una quindicina-ventina di partite le fanno sempre, perché non sono secondi portieri in realtà, ma sono dei grandi portieri che si abbinano a un altro, spero, grande portiere".