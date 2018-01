Ancora poche ore e Gigi Buffon spegnerà 40 candeline. Il suo quarantesimo compleanno, forse l'ultimo che festeggerà da giocatore, non è ovviamente passato inosservato e sono stati in molti ad inviargli con qualche giorno d'anticipo i loro personali auguri. L'eco della sua festa, ha inoltre varcato i confini nazionali ed è stato rilanciato anche in molti paesi. In Francia, ad esempio, il prestigioso "France Football" (che lo ha recentemente premiato, nella notte del Pallone d'Oro di Cristiano Ronaldo) ha voluto celebrarlo con copertina e ampio spazio all'interno del magazine, dove molti colleghi del numero uno della Juventus gli hanno dedicato parole affettuose attraverso una rubrica dal nome: "Cher Gigi".

L'invito a non smettere di Courtois.

Rivale in campo ma grande amico fuori, Iker Casillas è stato tra i primi ad inviare gli auguri a Buffon: "Rimarrai uno dei migliori di tutti i tempi, è stato un piacere affrontarti – ha scritto l'ex portiere del Real – Continueremo a vederci quando andremo in pensione e avremo tante cose da raccontarci". Da Madrid a Barcellona, per le parole di Andrè Ter Stegen: "E' incredibile pensare che avevo tre anni quando hai cominciato la tua carriera. Come molti, sono cresciuto guardandoti e imparando da te. Sei sempre stato un riferimento per me e vorrei essere in campo quando giocherai la tua ultima partita con la Juve". Da Thibaut Courtois, è invece arrivato l'invito a non smettere: "Per tutti i portiere di ieri, oggi e domani sei un modello, un'ispirazione. Al Chelsea lavoro con Gianluca Spinelli, che ti ha allenato in Nazionale, e parliamo spesso di te. Non smettere, continua: il calcio ti mancherà e tu mancherai al calcio".

Gli auguri delle altre leggende dei pali.

Per la leggenda della Juventus e della Nazionale, sono scesi in campo anche molti ex numeri uno: "Avresti meritato di partecipare al prossimo Mondiale – ha dichiarato Bernard Lama, ex nazionale francese – Sei il simbolo della Juve e non ricordo nemmeno chi ci fosse in porta prima di te". "E' stato un onore premiarti come miglior portiere dell'anno per la Fifa – ha scritto invece Peter Schmeichel – Il fatto che giochi ancora in uno dei più grandi club d'Europa ti rende una leggenda". Estasiati dalle gesta di Buffon, anche Simon Mignolet del Liverpool e Petr Cech: "Ho molto rispetto per tutto quello che hai fatto per rimanere competitivo ai più alti livelli per così tanto tempo. Sei un portiere eccezionale ma soprattutto una brava persona", "Ho sempre provato qualcosa di speciale quando ci siamo affrontati – ha scritto il portiere dell'Arsenal – Ti auguro il meglio per la Champions, che finora ti e' sfuggita ma che potresti afferrare in questa stagione, la meriteresti".

La carezza di Zoff.

Infine, inevitabili, gli auguri speciali di un'altro pezzo di storia del calcio italiano: un giocatore che ha scritto pagine memorabili con la maglia della vecchia signora e che, come Gigi, è riuscito ad alzare al cielo la Coppa del Mondo: Dino Zoff. L'indimenticato capitano della Juventus e dell'Italia di Enzo Bearzot, ha anche lui raccolto l'invito a mandare un messaggio personale al fenomeno di Carrara: "Ora devi decidere cosa fare domani, se smettere o continuare. Ma niente è fuori dalla tua portata, che tu voglia fare l'allenatore o il dirigente, anche in Figc se alla fine si deciderà di dare spazio agli ex giocatori".