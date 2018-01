Sarà un weekend molto significativo per Gigi Buffon. Il portiere della Juventus domenica compirà 40 anni e sabato tornerà a giocare dopo quasi due mesi. Questo senza dubbio è stato ed è un periodo molto particolare per uno dei più grandi portieri della storia del calcio, che a causa di un problema muscolare è rimasto a guardare i compagni giocare e rincorrere il Napoli e soprattutto ha iniziato realisticamente a pensare al suo futuro. Perché mentre il ritiro si avvicina c’è chi, come anche il presidente del Coni Malagò, lo vuole in federazione per ricostruire il calcio italiano.

I record che insegue e ha inseguito Buffon.

Gigi Buffon ha iniziato questa stagione all’inseguimento di tre primati, due sono già svaniti, ma ne resta un terzo che, qualora raggiunto, renderebbe ulteriormente eterno questo portiere che ha scritto la storia del calcio, non solo quello italiano. Il sesto Mondiale è svanito, il record di presenze in Serie A di Maldini se Buffon confermerà il ritiro a fine stagione pure non riuscirà a superarlo. Ma quello degli scudetti è a portata di mano, Napoli permettendo. La Juve ne ha vinti 6 di fila, il capitano bianconero ne ha vinti 8 (anche se lui rivendica anche i due che gli ha tolto Calciopoli). Nessun giocatore nel nostro calcio ha conquistato più di otto titoli. Sullo sfondo, naturalmente, c’è anche la Champions League, il trofeo che è sempre sfuggito a Buffon, k.o. in tre finali (2003, 2015, 2017) con la Juventus.

Il futuro di Buffon.

Quando tornerà in campo Buffon non penserà al suo futuro, da serio professionista qual è penserà solamente al match con il Chievo, ma del suo domani si parla eccome. Si è parlato anche di Buffon come presidente della Federcalcio, Malagò pare ci abbia pensato ma la proposta non gliel’ha fatta, mentre Capello ha suggerito al suo vecchio portiere di lasciare il calcio e di prendersi la poltrona di presidente. Ma Buffon presidente della FIGC almeno per il momento non lo sarà. Ma una carica federale potrebbe averla. Il candidato della LND Sibilia, che pare il super favorito, ha detto che se lui diventerà presidente un calciatore, o un ex calciatore, diventerà il responsabile del Club Italia e Buffon potrebbe essere in lizza per quel ruolo, quando a fine stagione avrà chiuso la sua fantastica carriera.