"Kane è uno dei migliori attaccanti d'Europa, su questo non ci sono dubbi". L'indicazione arriva da uno che di bomber se ne intende visto che il suo mestiere è sempre stato quello di fermarli: Gianluigi Buffon, in un'intervista al quotidiano britannico The Mirror, ha parlato del centravanti del Tottenham, squadra che si troverà di fronte negli ottavi di finale di Champions League.

Il portierone italiano si è soffermato proprio sull'attaccate inglese che ha realizzato 56 reti nell'anno 2017, più di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Kane ha interrotto un'egemonia che andava avanti da dieci anni: numeri mostruosi per l'attaccante degli Spurs che con 8 triplette si è preso lo scettro di "bomber dell'anno".

Come giocatore puoi sempre lavorare su certe caratteristiche per cercare di migliorarti, ma ci sono cose che non si possono insegnare, per me con l'istinto del goleador si nasce. Nel corso della mia carriera ho visto giocatori come Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Inzaghi e Batistuta, calciatori che hanno questo istinto naturale che mette in difficoltà i portieri, sicuramente Kane ha questo tipo di dono.