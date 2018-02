Dopo 2 mesi l'Inter ha ritrovato la vittoria contro il Bologna. Non ci sono però solo sorrisi nello spogliatoio nerazzurro, dopo il successo di San Siro. Luciano Spalletti infatti dovrà fare i conti con il caso Brozovic: il calciatore croato dopo il cambio è stato fischiato da una parte dei tifosi di casa, rispondendo polemicamente con un applauso ironico. Una situazione che conferma lo scarso feeling tra il calciatore e la curva e che potrebbe costargli un provvedimento disciplinare.

Brozovic, applauso ironico ai fischi dei tifosi dopo il cambio.

Al pubblico di San Siro non è bastato l'assist del centrocampista per Eder in occasione del primo gol. Il calciatore effettivamente non ha brillato, perdendo anche diversi palloni. Ecco allora che al 68′ Spalletti ha deciso di sostituirlo gettando nella mischia il neoacquisto Rafinha. Ai fischi ricevuti da una parte dei tifosi di casa, Brozovic ha risposto con un applauso polemico, con D'Ambrosio e lo stesso Spalletti che hanno provato a tranquillizzarlo

Brozovic si autoesclude, parola di Spalletti.

Proprio Spalletti ha fatto cenno infatti in panchina al momento della reazione di Brozovic lo ha invitato a non reagire ulteriormente portandosi il dito davanti alla bocca. Ai microfoni di Mediaset poi nel post-partita l'allenatore dell'Inter ha commentato così il gesto del suo calciatore: "Brozovic polemico al cambio con il pubblico? L'allenatore e la società devono far rispettare le regole, non lo punisco io, ci sono le regole. E lui si autoesclude dal gruppo, ci vuole buon senso. Ora, rivedrò la sua scena. Lui ha risposto ai fischi applaudendo, forse non c'è polemica. Ma ripeto, non sono io a punirlo, ma è lui che non rispetta le regole".