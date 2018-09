Ha già cominciato a far gol, è straordinario e strepitoso. Soffre in qualche partita, fisicamente si può essere non a posto ogni tanto. È un campione assoluto: vedo il calcio da tanti anni ed è uno di quelli che mi hanno colpito di più. Forse più di tutti in assoluto. E ha ancora tanto tempo davanti, ha ancora giovane: penso possa giocare fino a 40 anni, come Totti. Come fai a sostituirlo? È impossibile.

Sono queste le parole che utilizza Ariedo Braida per descrivere Lionel Messi. Secondo l'ex dirigente del Milan, oggi al Barcellona in qualità di direttore sportivo, il fuoriclasse argentino può giocare fino a 40 anni e emulare Francesco Totti. Ospite a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio1 Braida ha affermato che sarà impossibile sostituire il numero 10 del Barça dopo il suo ritiro, esattemene come è successo per il Pupone. Ieri contro l'Huesca Messi ha realizzato la seconda doppietta stagionale dopo quella con l'Alaves all'esordio e ha portato il suo bottino a 4 reti in 3 gare di Liga.

Sull'arrivo di CR7 alla Juventus

Da dirigente dei catalani, Braida ha vissuto il passaggio di CR7 alla Juventus in modo piuttosto distaccato e ha affermato che il portoghese ha cambiato squadra per dimostrare anche in Italia di essere un campione:

Ronaldo non è più giovanissimo ma è un campione, sono contento che sia in Italia perché può portare novità ad un calcio che, dopo momenti di bassa marea, sta risalendo la china. Il suo no al Portogallo? Anche lui ha bisogno di rifiatare. Ha cambiato squadra, è un giocatore molto orgoglioso e vuole dimostrare in Italia che è un campione.

Il VAR in Spagna

Infine Ariedo Braida ha parlato dell'introduzione del VAR in Spagna: