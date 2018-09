Il Barcellona vola sull'ottovolante non prima di aver sofferto di vertigini. Contro il neo promosso Huesca, Messi e compagni sono riusciti a segnare 8 reti, stabilendo la propria forza sugli avversari in un Camp Nou che alla fine si sono spellati le mani nell'assistere alla goleada azulgrana.

Una gara iniziata però in salita, col sorprendente vantaggio ospite e un tentativo da parte dell'Huesca di restare aggrappato al Barcellona fino al 3-2. Poi lo show degli uomini di Valverde che non hanno avuto pietà, schiacciando l'avversario ed esagerando nel risultato finale.

La gara

La partita dura 45 minuti, con una vittoria di misura dei padroni di casa, per 3-2. L'Huesca resta in gara, prova a reafire ai colpi avversari e a tenere testa ad un Barcellona dal tasso tecnico eccellente. L’inizio della ripresa è però un assolo dei catalani: c'è prima la traversa di Lionel Messi poi arriva il gol di Dembélé, di sinistro con assist di Suarez.

Per fare pokerissimo arriva Rakitic, servito da Messi che poi si inventa la sua giocata e trova la via del gol, lanciato da un taglio verticale di Coutinho. Messi è salito in cattedra, permettendo a Jordi Alba di segnare il settimo sigillo e ha lasciato a Suarez un rigore provocato dallo stesso uruguaiano.

Per Lionel Messi una serata straordinaria e già 4 reti in Liga dove ha il titolo di capocannoniere condiviso con Benzema del Real Madrid. In questo avvio di campionato, il confronto proprio col Real è iniziato e al momento il Barcellona si dimostra più ‘pesante' sotto porta avversaria, segnando molte più reti

Il tabellino

Barcellona-Huesca 8-2

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti (65’ Lenglet), Alba; Rakitić (71’ A.Vidal), Busquets, Coutinho; Messi, L.Suárez, O.Dembélé. All. Ernesto Valverde

Huesca (4-4-2): A.Werner; Miramón, Pulido, Etxeita, Luisinho; Álex Gallar (65’ Rubén Semedo), Musto, Melero, Moi Gómez; S.Longo (58’ Gürler), Cucho Hernández (72’ Ávila). All. Leonardo Franco

Marcatori: 3’ Cucho Hernández (H); 16’ e 61’ Messi (B), 24’ aut. Pulido (B), 39’ e 90+2 rig. L.Suárez (B); 42’ Álex Gallar (H); 48’ O.Dembélé (B), 52’ Rakitić (B), 81’ Alba (B)

Arbitro: Mario Melero López

Ammoniti: 26’ Luisinho, 87’ Musto, 88’ A.Vidal

Espulsi: nessuno