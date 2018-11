Leonardo Bonucci non è sceso in campo in Milan-Juventus, ma lo ha fatto virtualmente sui social network dopo il fischio finale, sollevando un vero e proprio polverone. Il grande ex della sfida è stato escluso a sorpresa da Massimiliano Allegri, ma è stato comunque oggetto delle "attenzioni" dei tifosi rossoneri che lo hanno riaccolto con cori, striscioni e insulti. Tutto si è trasferito su Instagram, dopo che Bonucci ha celebrato la vittoria della Juventus. La reazione dei sostenitori milanisti è stata veemente e non sono mancati nuovi insulti e commenti beceri nei confronti dell'ex capitano.

in foto: Foto https://www.instagram.com/bonuccileo19/?hl=it

Bonucci commenta su Instagram la vittoria della Juventus in casa del Milan

Dopo il fischio finale di Milan-Juventus, Leonardo Bonucci è intervenuto sui social network. Classico post su Instagram del grande ex della partita che ha postato una foto che lo ritrae sorridente in panchina nel corso della gara, e poi una relativa all'esultanza dei giocatori bianconeri. Il tutto accompagnato da questa didascalia: "Vittorie così hanno un peso e una valenza doppia. Dovevamo rispondere e abbiamo risposto da grande Squadra!!!"

Il post di Bonucci e gli insulti dei tifosi del Milan

Il post di Leonardo Bonucci su Instagram dopo Milan-Juventus ha sollevato un vero e proprio polverone. Scatenati i tifosi rossoneri che hanno considerato il contenuto dell'ex capitano come una mancanza di rispetto rispetto al suo recente passato. Pioggia di commenti offensivi per Bonucci, con molti utenti che hanno utilizzato in diverse occasioni anche insulti beceri. Da "uomo di m…." a "Pagliaccio", fino agli auguri di un prossimo infortunio e addirittura di morte.

Leonardo Bonucci paragonato a Schettino dai tifosi del Milan

Non è certo la prima volta che la bacheca social di Leonardo Bonucci viene presa d'assalto da veri e propri Haters. In passato sono stati i sostenitori della Juventus, che si sono sentiti traditi dal loro numero 19, oggi quelli del Milan che non hanno gradito il ritorno a Torino dopo una sola stagione da capitano. A tal proposito nella curva sud dell'impianto milanese è stato esposto uno striscione molto pesante nei confronti del giocatore grande assente della partita: "Peggio di te solo Schettino. Imbarazzante", con il forte paragone con l'ex capitano della Costa Concordia.