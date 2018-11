Il nemico era seduto in panchina, più che in campo a giocare. Per il popolo rossonero, la sfida con la Juventus a San Siro era l'occasione per incontrare nuovamente sulla propria strada Leonardo Bonucci, il grande ex, ma così non è stato. Forse per scelta di Allegri – come ha confermato il tecnico a fine gara – forse per scelta del giocatore – come hanno ipotizzato i più sibillini. Fatto sta che per 90 minuti Bonucci non è entrato in campo e la voglia di fischiarlo o insultarlo ad ogni tocco è morta sul nascere.

Ma la Curva rossonera non ha dimenticato chi per una sola stagione ha prima abbracciato, giurando amore, la causa milanista vestendo anche i panni del capitano, per poi chiedere l'estate successiva a gran voce il ritorno alla Juventus, perché "Torino è casa". Un affronto che non può essere cancellato da chi vive il calcio col cuore ultrà. Ma non solo: perché tutta San Siro era pronta a riversare sul difensore il proprio fastidio.

Invece, l'attenzione se la sono presa Mandzukic e Cristiano Ronaldo con due gol decisivi, e Honzalo Higuain – suo malgrado – con un rigore sbagliato ed una espulsione nel finale che gli costerà forse una pesante squalifica. Bonucci ovviamente non è stato ‘dimenticato' ma la contestazione si è esaurita in alcuni cori e qualche striscione contro. Che non è passato inosservato.

Il punto più alto dell'"odio" della Curva verso l'ex capitano rossonero è stato raggiunto con uno striscione comunque di dubbio gusto. In Curva Sud, dopo i sonori fischi alla lettura delle formazioni, è anche comparso uno striscione all'indirizzo del difensore: "Bonucci peggio di te solo Schettino… Imbarazzante". Il riferimento è al comandante della Costa Concordia naufragata nel 2012 nelle acque dell'Isola del Giglio che abbandonò la nave per primo lasciando equipaggio e passeggeri in balia della tragedia.