In attesa di tornare in campo e aiutare i compagni, Leonardo Bonucci festeggia la nascita del suo terzo figlio. Dopo Lorenzo e Matteo, il difensore della Juventus è infatti diventato papà di Matilda: nata nelle scorse ore in un ospedale di Torino. Il giocatore bianconero, che è stato al fianco della moglie Martina Maccari fino alla nascita della piccola, ne ha dato annuncio ufficiale attraverso il suo profilo Instagram pubblicando la foto del braccialetto identificativo della mamma che riporta anche il nome della bimba.

Un'immagine che Bonucci ha voluto accompagnare con una didascalia ad hoc: "We are 5!! Benvenuta Matilda. Grazie alla super mamma @martinazoev, sei stata grande!!!". Ad anticipare la nascita di Matilda, fu proprio lo stesso difensore della Juventus e della Nazionale con un altro messaggio pubblicato sui social: una foto dell'ecografia e due mani a formare un cuore intorno. Legati sentimentalmente da più di dieci anni e uniti in matrimonio dal 2011, Bonucci e la moglie hanno anche affrontato momenti terribili come la patologia acuta che obbligò il difensore a far ricoverare e operare il secondogenito Matteo.

Il ritorno in campo per la Champions League

Passata la sbornia della nascita di Matilda, Leonardo Bonucci è pronto per tornare al lavoro e recuperare dal problema fisico (la distorsione alla caviglia rimediata nella partita contro la Lazio) che lo ha tenuto fuori nell'ultima partita pareggiata contro il Parma. Infortunato insieme a Giorgio Chellini, l'ex capitano del Milan punta dunque a tornare (insieme al compagno di reparto) per la partita più importante della squadra di Massimiliano Allegri: l'andata del quarto di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone.