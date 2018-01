Bonucci e Chiellini in vacanza insieme alle Maldive.

Tempo di vacanze per i calciatori di Serie A che approfittano della sosta invernale per riscaldarsi al sole sulle spiagge più esotiche. Tra questi anche gli ex compagni di squadra Chiellini e Bonucci che si sono ritrovati alle Maldive per rilassarsi insieme alle rispettive famiglie e ricaricare le energie in vista della seconda parte di stagione. Il trasferimento di Bonnie al Milan della scorsa estate, non ha dunque inciso sui rapporti con l'ex compagno con il quale si è lasciato immortalare sorridente su Instagram.

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini si sono fatti fotografare vicini e sorridenti dal travel manager Andrea Mereghetti, che ha postato lo scatto sul suo profilo Instagram. Sole, mare e relax per i due ex compagni di squadra che sono rimasti molto amici, nonostante il passaggio di Bonucci al Milan nella scorsa estate. Mereghetti ha anche scherzato sulla BBC, accompagnando la foto con queste parole: "Una volta era BBC … da oggi ABC !!!", con tanto di scuse scherzose a Barzagli. Anche la compagna di Chiellini Carolina Bonistalli ha poi postato un'immagine di tutto il gruppo con i due calciatori seduti fianco a fianco, e un'ampia tavolata con le rispettive famiglie e quella dell'altro ex compagno Giaccherini.

in foto: Bonucci e Chiellini insieme in vacanza (foto https://www.instagram.com/andreadreamsteam/)

Storari, Barzagli, Marchisio e Sturaro, relax alle Maldive.

Bonucci e Chiellini non sono gli unici calciatori presenti alle Maldive. In vacanza anche gli altri juventini Andrea Barzagli, Stefano Sturaro e Claudio Marchisio, con quest'ultimo che ha immortalato i compagni nelle sue stories su Instagram. Con loro presente anche il milanista ed ex bianconero Storari. Ha scelto Zanzibar invece il giovane centrale juventino Daniele Rugani in compagnia della bella fidanzata Michela Persico.

