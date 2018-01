Una pausa da tante partite. Dopo un Natale e un capodanno trascorsi in giro per l'Italia sui campi da calcio, anche i giocatori tirano il fiato e sfruttano il break post Befana per ritagliarsi un po' di relax tra divertimento, famiglia e vacanze possibilmente in posti esotici. Nulla di trascendentale, c'è chi – come Nainggolan – ha già dato ai festeggiamenti più di quanto dovesse, tra una gara e l'altra, ma è comunque tempo di pausa un po' per tutti. E sui social impazzano foto, video e post dei calciatori che fanno sognare (con un pizzico di invidia) i propri tifosi.

Tra i tanti che impazzano sui vari social network c'è ovviamente il bomber del momento, Ciro Immobile, autore di un poker magistrale nell'ultima uscita della Lazio in campionato. L'attaccante della Lazio con i 4 gol segnati alla Spal si è riportato in vetta alla classifica dei cannonieri della Serie A con 20 gol e spinge anche nella classifica per la Scarpa d'oro. Ed è tra i più seguiti e cliccati calciatori del momento.

La sosta servirà a ricaricare le energie per un proseguo di stagione che vede la Lazio impegnata ancora su tre fronti e il bomber della Lazio ha scelto una meta esotica di primo piano: le Maldive. Il tutto rigorosamente pubblicato via web sui profili ufficiali nei social network: nella foto accanto a lui, come sempre, la splendida moglie Jessica in una foto da copertina con i due innamorati che sfoggiano muscoli e curve che sfiorano la perfezione.

A post shared by ciroejessicaimmobile (@ciroejessicaimmobile) on Jan 7, 2018 at 3:25am PST

Le Maldive restano il viaggio di sempre. Molti giocatori non hanno rinunciato al cliché nemmeno per questa pausa. Suso ha raccontato via Instagram tutto il viaggio, dalla partenza a Linate all'arrivo in Bungalow e alla gita in barca. Così come Radja Nainggolan che, in silenzio, ha raggiunto la stessa meta, notizia rivelata dalle fotografie della moglie Claudia.

A post shared by Suso (@suso) on Jan 7, 2018 at 5:45am PST

Altra meta ambita di questo periodo è Dubai. Il caldo, il lusso, i piaceri in un posto esclusivo dove i giocatori si sono rifugiati in massa, soprattutto chi gioca a Milano. Cutrone, ma anche Eder, Icardi e Gagliardini hanno lasciato la fredda e nebbiosa metropoli per Wanda Nara che non ha mancato il video del volo su un lussuoso jet privato ricco di ogni comfort si possa richiedere a chi non vuole farsi mancare nulla.

A post shared by Mauro Icardi (@mauroicardi) on Jan 6, 2018 at 5:23pm PST

Il Napoli capolista ha staccato la spina con i suoi campioni in giro per il mondo, al caldo. Come nel caso di Hysai, Reina, Chiriches e Milik. Così come i giocatori della Juventus che hanno lasciato l'Italia per mete straniere. Medhi Benatia ha filmato il viaggio di Pjanic e Matuidi, senza specificare la destinazione che di certo sarà tra le più esotiche.