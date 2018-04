Dopo aver segnato all'Allianz Stadium, Leonardo Bonucci è stato fischiato con ancor più insistenza dal suo vecchio pubblico. Accusato di aver tradito la vecchia signora, il difensore del Milan ha invece dimostrato di avere ancora a cuore le sorti dei suoi ex compagni. Ospite nel programma televisivo di Italia Uno, Tiki Taka, il capitano rossonero ha infatti voluto dire la sua sull'episodio decisivo del Bernabeu.

"In Europa è stata una settimana ricca di emozioni, sono molto contento per la Roma e dispiaciuto per la Juventus perché fare tre gol al Bernabeu non è una cosa da tutti i giorni – ha spiegato Bonucci – Poi c’è stato questo episodio dubbio nel finale, ma hanno dimostrato di essere all’altezza. Il calcio è fatto di episodi che possono capitare. Forse, se fossi stato a Madrid, io per primo non avrei saputo frenare i miei istinti. Gigi è il più grande portiere della storia del calcio".

Il Milan e Donnarumma

Fuori per squalifica in occasione del match contro il Napoli, il giocatore di Gattuso ha poi parlato dell'andamento del recente cammino del Milan "La squadra è cresciuta e sta ancora crescendo. La Champions? Speravo nella rimonta. Vuol dire che siamo diventati più squadra per fare il definitivo salto di qualità. Tutto questo è merito di mister Gattuso che ci ha inculcato questo modo di difendere e di cercare trame di gioco che ci hanno permesso di essere terzi nel girone di ritorno".

"Contro il Napoli per noi era importante, ed è per questo che ho esultato alla parata di Gigio come se avesse fatto un gol – ha concluso Bonucci – Sono stato fortunato ad avere Buffon come compagno di squadra, uno dei più forti della storia. Adesso Gigio può diventare uno dei più forti della storia. Alla sua parata su Milik tutti abbiamo esultato come fosse un gol. Deve riuscire solamente a non sentire la pressione perchè solamente così può crescere".