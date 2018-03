Scambio di consegne tra Gigi Buffon e Leonardo Bonucci. Quello che sarebbe dovuto accadere alla Juventus, prima dell'addio del difensore trasferitosi al Milan, andrà in scena nella prossima sfida della Nazionale: contro l'Inghilterra, toccherà al centrale indossare la fascia di capitano degli azzurri, alla luce dell'assenza del portiere che sarà lasciato a riposo. Il numero 19 dovrà vestire i panni del leader in una squadra che sarà rivoluzionata rispetto al match di pochi giorni fa contro l'Argentina.

Italia, senza senatori. Bonucci capitano contro l'Inghilterra

Il ct traghettatore Di Biagio dunque ha le idee chiare in vista di Inghilterra-Italia seconda amichevole di lusso in programma martedì sera con fischio d'inizio alle ore 20.45 (diretta tv su Rai 1). Con De Rossi non convocato, Chiellini tornato a casa per un problema muscolare, anche il terzo senatore Buffon non sarà in campo. Turno di riposo per il portiere che tornerà a giocare nelle prossime amichevoli di giugno per poi decidere il suo futuro. Ecco allora che la fascia di capitano sarà indossata da Leonardo Bonucci alla 77a presenza in maglia azzurra. Toccherà a lui vestire i panni del leader di una squadra rivoluzionata rispetto alla sfida con l'Argentina e ricca di giovani.

Bonucci guiderà una difesa sperimentale

Il già capitano del Milan si farà sentire in campo dunque in una squadra molto diversa rispetto a quella contro l'Argentina. Al suo fianco non ci sarà il gemello Romagnoli, anche lui fermo ai box per infortunio, ma l'ex bianconero Ogbonna prerferito a Rugani. La vera novità però potrebbe arrivare alle spalle di Bonucci: Donnarumma candidato numero uno per la sostituzione di Buffon, potrebbe essere sostituito da Perin. Di Biagio infatti potrebbe a sorpresa preferire il portiere del Genoa al milanista che resta comunque favorito. Sulle fasce spazio a Zappacosta e Spinazzola pronti a correre e garantire supporto in mediana.

Italia, tante novità per l'amichevole contro l'Inghilterra

Rivoluzione a centrocampo per l'Italia che senza Verratti e probabilmente anche Jorginho si affiderà al trio Pellegrini, Gagliardini e Bonaventura, con quest'ultimo favorito al momento su Cristante. In avanti spazio al Gallo Belotti che guiderà l'attacco azzurro prendendo il posto di Ciro Immobile. Ai suoi fianchi riecco Candreva, e quasi certamente Insigne che dovrebbe disputare una sola frazione di gioco prima di lasciare il posto a Verdi.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia