A quanto pare il Real Madrid non ha perso le speranze di strappare al Milan Leonardo Bonucci. Il nome del capitano rossonero già circolato in Spagna nei mesi scorsi, sembra essere tornato caldo per le merengues in chiave mercato. Il club campione d'Europa vuole un altro difensore centrale di caratura internazionale e a tal proposito avrebbe intenzione di tentare l'assalto a Bonucci, mettendo sul piatto una cifra di 40 milioni di euro. Per ora il Milan e lo stesso giocatore hanno sempre risposto con un secco "no, grazie" ma in caso di apertura, chi farebbe davvero l'affare?

Real Madrid su Bonucci, le ultime notizie di calciomercato.

A confermare il rinnovato interesse del Real Madrid per Bonucci è stato il portale spagnolo "Don Balon". La società madrilena sarebbe pronta a mettere sul piatto un'offerta da 40 milioni di euro per convincere il Milan a privarsi del suo capitano in anticipo rispetto al contratto in scadenza nel 2022. Già nei mesi scorsi le merengues hanno sondato il terreno per il viterbese che nelle ultime giornate ha migliorato e non poco il suo rendimento dopo un avvio di stagione disastroso. Ecco allora che il Real è pronto alla carica.

Perché il Real Madrid vuole Bonucci.

Il Real Madrid è alla caccia sul mercato di un altro centrale di livello. Oltre alla coppia di difensori titolari Ramos-Varane, Zidane vorrebbe un altro giocatore affidabile alla luce delle prestazioni altalenanti di Nacho, e della giovane età di Vallejo, che potrebbe diventare il centrale del futuro, ma è ancora considerato "acerbo" essendo un classe 1997. Ecco allora la volontà di puntare su Bonucci con una cifra assolutamente alla portata delle casse merengues.

Milan, perché vendere Bonucci.

Come anticipato il Milan non ha mai aperto ad un possibile addio di Bonucci, così come lo stesso capitano ha ribadito la volontà di restare in rossonero. La cura Gattuso poi ha permesso all'ex Juve di tornare ad esprimersi ad alti livelli dopo i primi mesi assai difficili. Ogni discorso però è rimandato a fine stagione, anche alla luce della posizione in classifica del Milan. In caso di mancata conquista dell'Europa, e con la spada di Damocle del Fair Play Finanziario i rossoneri potrebbero essere costretti a cedere due big, tra i quali potrebbe esserci anche Bonucci.

Bonucci al Real Madrid, chi farebbe l'affare.

In caso di cessione "quasi" obbligata alla luce della situazione economica, da una cessione di Bonucci al Real, il Milan incasserebbe praticamente la stessa cifra investita per strapparlo alla Juve. Una situazione dunque che farebbe comodo alle casse rossonere. Se la formazione rossonera dovesse centrare l'Europa sarebbe difficile pensare ad un addio di Bonucci, in una stagione in cui la squadra milanese dovrebbe puntare ad un ulteriore salto di qualità. Per quanto riguarda il Real invece, spendere 40 milioni non rappresenterebbe certo un grande sacrificio economico, ma bisognerà considerare che Bonucci è comunque un classe 1987. Quindi in caso di mancata fiducia nel giovane Vallejo, bisognerà puntare anche su un altro profilo, più giovane.