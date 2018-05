Le indiscrezioni filtrate da Casteldebole si sono rivelate veritiere. Roberto Donadoni non è più l'allenatore del Bologna. Il club emiliano ha deciso di esonerare l'ex ct della Nazionale nonostante un contratto fino al 30 giugno 2019. Una scelta legata ai risultati non esaltanti dell'ultima stagione e anche ai rapporti tutt'altro che idilliaci tra Donadoni e i tifosi rossoblu. Scatta ora il toto-allenatore per la panchina rossoblu con i nomi di Pippo Inzaghi, Stroppa e De Zerbi tra i più gettonati.

Bologna, ufficiale l'esonero di Donadoni

Il Bologna ha ufficializzato la decisione di esonerare Donadoni attraverso un comunicato ufficiale divulgato. L'ex centrocampista del Milan sedeva sulla panchina rossoblu dal 2015. Decisivo l'incontro con il presidente Saputo, per un club che ha deciso dunque di concludere con un anno d'anticipo rispetto al contratto il legame con Donadoni. Quest'ultimo ha pagato la stagione, e soprattutto il girone di ritorno, assai deludente, con i tanti contrasti con i tifosi. Questi ultimi non hanno gradito l'atteggiamento del tecnico che spesso e volentieri ha risposto per le rime in occasione di contestazioni.

La nota ufficiale sull'esonero dell'allenatore

Questo il comunicato ufficiale del Bologna sull'esonero di Donadoni: "Il Bologna Fc 1909 comunica che Roberto Donadoni non sarà l’allenatore della Prima squadra per la prossima stagione. A Roberto e al suo staff va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e professionalità nel corso delle tre stagioni trascorse sulla panchina rossoblù. "Considero Donadoni un ottimo allenatore" dichiara il Presidente Joey Saputo, "che ha dato al nostro Club un importante contributo di credibilità. Abbiamo ritenuto però che dopo tre anni il suo ciclo a Bologna fosse arrivato alla conclusione nonostante l’impegno e la dedizione che lui e il suo staff hanno sempre dimostrato. Gli auguro le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

I sostituti di Donadoni al Bologna

A questo punto è ufficialmente partito il toto-allenatore per il futuro del Bologna. Chi sarà il successore di Donadoni sulla panchina rossoblu? In cima alla lista dei possibili sostituti c'è Pippo Inzaghi protagonista di un ottimo lavoro al Venezia e per il quale bisognerà aspettare la conclusione dei playoff di Serie B. Attenzione anche però alle alternative Stroppa, De Zerbi, Maran e Davide Nicola pronto a tornare in panchina dopo il buon lavoro a Crotone.