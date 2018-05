Aria nuova sulle panchine italiane. Anche a Bologna ci potrebbe essere una piccola rivoluzione tecnica ma per capirne la reale consistenza bisogna aspettare la fine della stagione in cadetteria. Infatti, per il possibile dopo Roberto Donadoni ci sarebbe in pole position Filippo Inzaghi, attuale tecnico del Venezia che in laguna sta facendo molto bene.

Solamente quando i giochi della Serie B saranno conclusi e si saranno decise retrocessioni e promozioni si potrà capire cosa accadrà sulla panchina dei felsinei. Il ciclo di Donadoni appare concluso, anche e soprattutto per diverse frizioni, sempre più evidenti, con gran parte della tifoseria che non ha mai digerito l'atteggiamento del tecnico.

Da Venezia a Bologna. Pippo Inzaghi al Bologna. È una voce che ha preso corpo nelle ultime ore soprattutto vicino al'ambiente rossoblù e che potrebbe farsi ancora più concreta nelle prossime settimane quando la Serie B finirà. L'allenatore del Venezia, infatti, sarà impegnato nei playoff di serie B con il Perugia, per giocarsi un posto nella prossima Serie A. Che potrebbe raggiungere anche senza i lagunari visto che dopo una stagione più che positiva sta attirando le attenzioni di diversi club.

La lite e i problemi con i tifosi. Il più vicino ad ingaggiare Superpippo sembra essere il Bologna che potrebbe cambiare in panchina. Donadoni, infatti, non è sicuro di continuare alla guida dei rossoblù anche per la prossima stagione. I tifosi non lo amano da tempo e l'ultima stagione non ha particolarmente entusiasmato gli animi. Recentemente ha litigato durante una sessione di allenamento con un tifoso che lo aveva criticato, in modo piuttosto duro.

Gli altri candidati. Ma non c'è solamente Pippo Inzaghi in elenco. Gli altri nomi per il dopo Donadoni sono quelli di Nicola, De Zerbi e Stroppa. La dirigenza rossoblù deciderà nelle prossime settimane, anche in base a quanto accadrà al Venezia nei playoff promozione.