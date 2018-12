Quale futuro per Filippo Inzaghi dopo la sconfitta del Bologna ad Empoli? L'allenatore sarà esonerato o continuerà la sua avventura sulla panchina emiliana? Il club rossoblu ha scelto la seconda soluzione e dunque proseguirà il rapporto lavorativo con l'ex bomber. Quest'ultimo per uno scherzo del destino si giocherà però tutto in occasione del prossimo impegno proprio contro quel Milan con cui ha scritto da giocatore pagine di storia memorabili.

Bologna sconfitto dall'Empoli, la decisione sull'esonero di Inzaghi

Nelle ultime 8 giornate di Serie A sono arrivate 4 sconfitte e altrettanti pareggi per il Bologna. L’ultimo ko nello scontro diretto in casa dell’Empoli, rigenerato dalla cura Iachini, ha reso ulteriormente incandescente la panchina di Filippo Inzaghi. Nel post-partita è arrivata la decisione della società rossoblu: secondo quanto riportato da Sky Sport, fiducia confermata in Superpippo, almeno fino alla prossima partita di campionato. Una sfida tutt'altro che banale e semplice, ovvero al Dall'Ara contro il Milan, sua ex squadra allenata dal compagno di tante battaglie Gattuso. I vertici del Bologna, nonostante la sconfitta, hanno comunque visto una squadra viva, che ha lottato, collezionando anche diverse palle gol. Ecco allora la fiducia confermata in Filippo Inzaghi.

Inzaghi si gioca il futuro contro il Milan

Intervenuto proprio ai microfoni dell'emittente satellitare, Pippo Inzaghi ha ribadito di non pensare all'esonero ma di essere concentrato solo sul campo. Il tecnico, anche se i risultati sono negativi, crede nel gruppo rossoblu, e ha avuto risposte importanti: "Il mio futuro? Non ho parlato con nessuno. La società prenderà le decisioni più opportune. Vedo una squadra che lotta, anche se purtroppo i risultati non ci premiamo. Se non credessi in questo avrei fatto un passo indietro già io. Però ripeto credo ciecamente nel mio gruppo e sono sicuro che centreremo l’obiettivo stagionale. Bisognerà fare qualcosa in più perché i risultati non arrivano. Dal canto mio devo continuare a lavorare, anche se non mi sorprendo più di nulla nel mondo del calcio".