Quale sarà il futuro di Pippo Inzaghi? Cosa succederà al tecnico del Bologna dopo la sconfitta nel derby fratricida con la Lazio del fratello Simone? Le voci sul possibile esonero dell'ex bomber del Milan si rincorrono, anche se il club emiliano per ora sta valutando il da farsi. Le ultime indiscrezioni raccontano della volontà della dirigenza rossoblu di rimandare la decisione su Filippo Inzaghi alla prossima partita di Serie A, tutt'altro che semplice in casa del Bologna.

Bologna, la decisione sull'esonero di Pippo Inzaghi

Pippo Inzaghi sarà esonerato o meno? Il Bologna dopo la sconfitta interna contro la Lazio sta valutando la posizione del tecnico. La formazione emiliana non ha collezionato l'11a partita in Serie A senza vittorie, con l'ultimo successo che risale addirittura al 30 settembre. Nonostante tutto però secondo quanto riportato da Sky, la posizione dell'ex bomber potrebbe non essere a rischio almeno nelle prossime ore. La dirigenza del Bologna infatti sembra intenzionata a concedere fiducia a tempo al tecnico, anche alla luce del prossimo impegno, imminente e tutt'altro che semplice, contro il Napoli in programma il 29 dicembre alle ore 12.

Filippo Inzaghi in panchina contro il Napoli, fiducia a tempo per il tecnico

D'altronde i tifosi del Bologna anche in occasione della partita contro la Lazio non hanno mai contestato il tecnico e le sue scelte. Nel mirino della curva anche oggi, la dirigenza della formazione rossoblu con cui il rapporto è ormai ridotto ai minimi termini, dopo le croci esposte presso il centro sportivo. Testa bassa e lavorare dunque per i felsinei, anche perché non avrebbe senso rimuovere dall'incarico Pippo Inzaghi a pochi giorni dal ritorno in campo al San Paolo.

Simone Inzaghi difende il fratello Pippo

Nel frattempo a prendere le difese di Filippo Inzaghi ci ha pensato il fratello Simone, che oggi ha regalato un grosso dispiacere al tecnico del Bologna. Inzaghi junior crede ciecamente nelle qualità del suo consanguineo e ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Pippo? Normale che mi possa dispiacere la sua situazione. Il Bologna può salvarsi, c'è lotta sia per la Champions che per la retrocessione, e sono convinto che mio fratello raggiungerà l'obiettivo".