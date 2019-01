La prima giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia si disputa sabato 12 gennaio. Bologna-Juventus è la terza partita in calendario, si gioca alle 20.45. Nello stesso giorno, ma alle 18, andrà in campo anche la prossima avversaria dei bianconeri nella finale di Supercoppa italiana (a Jeddah, in Arabia Saudita, 16 gennaio): il Milan di Gattuso sarà di scena a Marassi contro la Samp. "Vogliamo vincere tutto", ha ammesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match a eliminazione diretta, con supplementari e rigori in caso di parità dopo i tempi regolamentari. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra rossoblù e bianconeri: dalla diretta tv e in streaming fino alla designazione dell'arbitro.

Bologna-Juventus, data e ora

Il campionato di Serie A riprenderà con il week-end del 19 e 20 gennaio, il primo appuntamento di calcio giocato del 2019 è in calendario con gli ottavi di finale di Coppa Italia. Lazio-Novara alle 15, Samp-Milan alle 18 sono gli incontri che nella giornata di sabato 12 gennaio precedono Bologna-Juventus (ore 20.45, stadio Dall'Ara).

Diretta tv e streaming, su quale canale vedere Bologna-Juventus?

Dove vedere in diretta tv e in streaming la partita? Sarà la Rai, attraverso anche la piattaforma online Rai Play, a trasmettere in diretta tv, in chiaro e in streaming Bologna-Juventus. Su quale canale? Rai 1.

Dove vedere gli highlights della partita

Oltre ai servizi offerti dalla Rai, per vedere le azioni salienti di Bologna-Juventus sarà possibile collegarsi al canale Youtube della Lega di Serie A. Qualche ora dopo il triplice fischio, gli highlights saranno a disposizione degli utenti.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

Turnover ragionato. E' quello che farà Massimiliano Allegri in vista anche della finale di Supercoppa in programma a Jeddah la prossima settimana. Cristiano Ronaldo dovrebbe ritrovare posto nel tridente. Fuori causa Mandzukic per infortunio, possibile un impiego di Kean dal primo minuto. Tra i pali ci sarà spazio per Szczesny, come annunciato da Allegri. Palacio-Santander sarà invece la coppia d'attacco del Bologna

Bologna (3-5-2): Da Costa; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Dzemaili, Pulgar, Svanberg, Mbaye; Santander, Palacio.

Da Costa; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Dzemaili, Pulgar, Svanberg, Mbaye; Santander, Palacio. Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Cristiano Ronaldo.

Chi è l'arbitro designato?

Federico La Penna è l'arbitro designato per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Bologna e Juventus. I suoi assistenti saranno Gori e Rossi, con quarto uomo Rapuano e addetti VAR Calvarese e Lo Cicero.

Pronostici e quote su Bologna-Juventus

Favori del pronostico tutti dalla parte della Juventus, come si evince anche dalle quote delle agenzie di scommesse: il segno 2 – la vittoria della Juventus – è bancata da un minimo di 1.30 volte la posta a un massimo di 1.35 mentre è di 9.50 la quota massima fissata per il successo del Bologna. Quanto paga il pareggio? Scommettere sul segno X alla fine dei 90 minuti paga fino a un massimo di 5 volte la posta.