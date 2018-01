Felipe Avenatti è pronto per tornare a giocare a calcio e a fare il suo esordio con la maglia della prima squadra del Bologna, il club che lo ha acquistato nella scorsa estate. Il poderoso bomber uruguaiano ha superato i problemi cardiaci che lo avevano costretto ad un lungo stop. Il classe 1993 è tornato a giocare con la Primavera dei rossoblu ritrovando anche la via del gol.

Avenatti e i problemi cardiaci.

Tutto è iniziato nella scorsa estate quanto Avenatti nel corso delle visite mediche con il Bologna ha scoperto di avere un problema al cuore. Niente idoneità sportiva per il neoacquisto rossoblu che si è sottoposto anche ad un intervento al cuore al New York, nella clinica Monte Sinai, ritenuta la migliore al mondo per la cura delle aritmie cardiache.

La fine dell'incubo per Avenatti.

Lo scorso 7 dicembre ecco la svolta per Felipe Avenatti. Il centravanti ha finalmente ottenuto il certificato di idoneità agonistica, potendo così ritornare ad allenarsi regolarmente. Dopo i primi mesi di lavoro sul campo, l'uruguaiano è tornato in campo con la maglia della Primavera del Bologna. Una partita speciale per l'ex Ternana che ha ritrovato il gol, con un bel diagonale, inutile purtroppo per i rossoblu che si sono arresi nel finale all'Inter.

Il futuro di Avenatti al Bologna

Il centravanti ora sogna di vestire la maglia della prima squadra e di esordire in Serie A con il Bologna. Una prospettiva che potrebbe concretizzarsi presto alla luce della volontà degli emiliani di puntare su di lui nei prossimi mesi. Avenatti infatti rimarrà alla corte di Donadoni, che ha dimostrato di voler credere nelle sue potenzialità dando il via libera al prestito del compagno di reparto Petkovic destinato all'addio