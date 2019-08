A Buenos Aires è arrivato il momento del ‘Tano'. Dopo il bagno di folla al momento del suo arrivo, la conferenza stampa di presentazione, le foto. gli autografi e i primi allenamenti con i suoi nuovi compagni, Daniele De Rossi è infatti vicino al suo debutto ufficiale con la maglia del Boca Juniors. Un momento tanto atteso dall'ex centrocampista della Roma, che potrebbe arrivare in occasione della partita contro l'Almagro: match valido per i sedicesimi di Copa Argentina e che si disputerà nella notte italiana tra martedì e mercoledì allo Stadio Ciudad de la Plata.

Il nome di Daniele De Rossi compare infatti nella lista dei convocati diramata dal tecnico delle ‘Xeneizes' Gustavo Alfaro, che aveva già fatto capire di essere intenzionato a schierare il nuovo arrivato sin dal primo minuto del match con l'Almagro. "Stiamo controllando la sua condizione e parlando con il preparatore atletico – ha spiegato ai giornalisti argentini l'allenatore del Boca Juniors – Stiamo valutando se schierarlo contro l'Almagro in Copa Argentina. In questi giorni lo stiamo provando, ha un'ottima attitudine e predisposizione al lavoro".

Daniele De Rossi in prima pagina

Ad un mese e mezzo dal traumatico addio alla Roma, e dopo aver indossato in carriera, e per 19 anni, solo quella giallorossa, Daniele De Rossi è dunque vicino a coronare il suo sogno: entrare in campo con la maglia della formazione argentina. Di fronte al più che probabile esordio del nuovo centrocampista del Boca Juniors, l'edizione odierna dell'argentino ‘Olé' ha così voluto dedicare la prima pagina all'italiano con un titolo inequivocabile. "De Rossi realizzerà il sogno di giocare al Boca: sarà titolare in Copa Argentina – ha scritto il quotidiano – Il romano che è stato campione del mondo sarà la grande attrazione a La Plata".