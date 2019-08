Seconda partita di campionato e seconda vittoria per Daniele De Rossi con il Boca Juniors. L'ex centrocampista della Roma ha guidato in campo la squadra gialloblu al successo contro il Banfield, allenato da un'altra vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Hernan Crespo. Prestazione generosa per DDR che oltre a ricevere il caloroso benvenuto in Argentina da parte dei tifosi della formazione avversaria, si è reso protagonista di un curioso episodio, con un fallaccio (involontario) nei confronti di un compagno di squadra.

De Rossi batte Crespo, il Boca Juniors supera di misura il Banfield

Successo prezioso per il Boca Juniors di Daniele De Rossi nella quarta giornata del campionato argentino. La squadra di Gustavo Alfaro ha espugnato il campo del Banfield di Hernan Crespo grazie al gol segnato da Soldano dopo pochi secondi. Poi il Boca, con De Rossi in campo per novanta minuti (alla sua seconda presenza nel massimo torneo), ha giocato una partita di sofferenza, con sole tre conclusioni in porta contro i 23 tentativi della squadra di casa, che però non è riuscita a trovare il pareggio. Gli xeneizes ora si trovano in vetta alla classifica a quota 10, a pari punti con il San Lorenzo.

De Rossi, l'accoglienza dei tifosi avversari e il fallaccio sul compagno di squadra

La voglia di Argentina di Daniele De Rossi è stata celebrata non solo dai tifosi del Boca Juniors, ma anche da quelli avversari. Basti pensare che il pubblico del Banfield gli hanno riservato addirittura cori e striscioni per dargli il benvenuto in Sudamerica. Un'altra serata speciale per l'ex Roma che ha conquistato la scena anche per un episodio molto curioso, che nel post partita è diventato virale. De Rossi infatti si è reso protagonista di un intervento molto duro, un tackle con la gamba molto alta, non su un avversario ma su un compagno di squadra. Goltz colpito involontariamente all'addome dal giocatore italiano, per fortuna non ha riportato conseguenze, con i due che hanno poi sorriso insieme sull'accaduto.