La generosità è una dote che contraddistingue non solo il Matuidi calciatore. Anche fuori dal terreno di gioco, il centrocampista della Juventus e della nazionale francese dimostra di avere il cuore grande. Il classe 1987 ha deciso infatti di devolvere in beneficenza il premio incassato per la vittoria dei Mondiali con la sua rappresentativa. Uno splendido gesto che bissa quello di Kylian Mbappé che aveva fatto lo stesso, spiegando che "i calciatori già guadagnano abbastanza"

Blaise Matuidi ha donato il premio dei Mondiali in beneficenza

Blaise Matuidi dunque ha scelto di devolvere in beneficenza gli introiti incassati per la vittoria dei Mondiali 2018 con la nazionale francese. La conferma è arrivata attraverso un'intervista concessa dallo stesso centrocampista ai microfoni del "Journal du Dimanche". Una scelta di cuore che conferma la grande generosità di un ragazzo che da anni è impegnato anche nel sociale.

Quanti soldi ha donato in beneficenza Matuidi

A quanto ammonta il premio per la vittoria dei Mondiali devoluto in beneficenza da Matuidi? Si tratta di una cifra vicina ai 400mila euro. Matuidi ha versato l'intera somma nelle casse della sua associazione no-profit "Les Tremplins Blaise Matuidi" creata per aiutare i ragazzi più sfortunato a reinserirsi nella società. Un processo d'integrazione favorito anche dallo sport.

Matuidi e il perché della sua donazione

Queste le parole di Blaise Matuidi per spiegare il motivo del suo bellissimo gesto: "Sì, ho versato il mio premio alla mia associazione. Kylian ha perfettamente ragione quando dice che vincere un sacco di soldi per noi non è molto e che per loro è enorme. La cosa più importante è che venga dal cuore, che abbia a che fare con quello che si sente davvero, la voglia di condividere. Quando vedo il sorriso di un bambino niente mi dà la felicità".