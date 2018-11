L'ultimo turno di Europa League ha riportato sulle prime pagine di tutti i giornali il nome di Loris Karius. Il portiere tedesco, diventato famoso per le sue celebri papere in occasione della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, è infatti tornato a sbagliare in maniera clamorosa con la maglia del Besiktas: società alla quale è stato mandato in prestito dai "Reds" nella scorsa estate.

Durante la partita della formazione turca contro i norvegesi del Sarpsborg, Karius ha fatto impazzire di rabbia i sostenitori del Besiktas con due errori che hanno causato il doppio vantaggio degli avversari: un'imbarazzante uscita fuori dalla sua area di rigore, e un errato posizionamento sul gol del 2 a 0: arrivato con un beffardo pallonetto da oltre trenta metri.

Besiktas ancora in corsa, nonostante Karius

I due gol regalati in soli sei minuti, hanno dunque riaperto vecchie ferite e ridato fiato ai detrattori social del povero Karius: scatenati dopo le nuove papere del portiere ex Liverpool. Errori che tra l'altro avrebbero potuto buttare fuori i turchi dall'Europa League, se non ci fosse stata la grande reazione dei ragazzi di Şenol Güneş: capaci di rimontare e vincere in terra norvegese.

Secondo in classifica nel girone I e padrone del proprio destino, il Besiktas è ora atteso dalla sfida decisiva contro il Malmoe: squadra ad un punto dai turchi. Il prossimo 13 dicembre, al Besiktas Park, le aquile nere avranno a disposizione il "match point" per passare il turno e qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League, ipoteticamente anche come primi nel raggruppamento. Contro gli svedesi, servirà però una vittoria senza se e senza ma. E soprattutto senza errori da parte di Loris Karius.