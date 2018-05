Non finisce certo nell'arco di qualche giorno l'ironia del web – e non solo – attorno al povero portiere del Liverpool, Karius, protagonista assoluto – suo malgrado – della finale di Champions League di Kiev. Dove il Liverpool ha dovuto chinare il capo davanti al Real Madrid proprio a causa di due errori macroscopici del portiere tedesco dei reds.

Così, nell'immediato dopo partita e nei giorni a venire, Loris Karius è stato bersagliato dal sarcasmo per la papera sul tiro di Bale in occasione del 3-1 e prima ancora per l'errore su rinvio contro Benzema che ha permesso all'attaccante madridista di segnare. Due colpe imperdonabili che hanno spinto qualcuno anche a oltrepassare l'asticella del lecito, minacciando di morte il portiere del Liverpool e la sua famiglia.

Il sarcasmo del web. Ma restando nell'ambito della sana e pungente ironia sportiva, sui vari social si sono sprecati i commenti sarcastici sul giocatore, uscito in lacrime dal campo. Meme, fotomontaggi, video comici e riferimenti più o meno divertenti e divertiti per colui che purtroppo è già passato alla storia come uno dei peggiori portieri di una finale di Champions League.

L'ultima beffa: i guanti su eBay. Il portiere del Liverpool oggi è ritornato prepotentemente al centro dell'ironica attenzione social, con un ultimo spunto da cabaret. Adesso sono anche spuntati i guanti di Loris Karius, messi in vendita su Ebay. Ovviamente non sono originali, ma l'articolo ha fatto immediatamente proseliti di contatti.

Il buco con il guanto intorno. Per la simbolica cifra di 11.50 sterline, si possono acquistare. Sono dei guanti molto particolari perché presentano quando si avvicinano pollice e indice a palmo aperto, un ‘buco' caratteristico. Quello attraverso il quale Bale a Kiev ha messo il risultato in ghiacciaia segnando il 3-1. Il tutto creato tagliando i guanti con un paio di forbici. Condizioni dell'oggetto in vendita? Rigorosamente ‘used'