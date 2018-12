Sono passati solo pochi mesi dall'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, eppure è come se il campione portoghese facesse parte del gruppo bianconero da sempre. Un feeling che si palesa non solo sul terreno di gioco ma anche fuori con CR7 che ha stretto rapporti d'amicizia con diversi compagni. Grande intesa in particolare con Federico Bernardeschi che in occasione del Natale, ha deciso di regalare all'ex Real Madrid un ritratto gigante, molto apprezzato.

Cristiano Ronaldo in posa su Instagram con Cristiano jr e un gigantesco ritratto

Cristiano Ronaldo ha postato su Instagram una foto in compagnia del primogenito Cristiano Junior. I due sorridenti si sono lasciati immortalare davanti ad un gigantesco ritratto del campione portoghese. Un olio su tela delle dimensioni di 150 per 100 centimetri. Un'opera che a giudicare dal "cuore" postato da CR7 per accompagnare lo scatto è stato molto gradito. Subito si è scatenata la curiosità di appassionati e tifosi: chi ha realizzato il quadro e soprattutto chi lo ha commissionato. La risposta è arrivata sempre dai social network.

Federico Bernardeschi regala a Cristiano Ronaldo un ritratto per Natale

Murran Billi, artista e tatuatore di Firenze ha postato infatti alcune foto sul suo profilo Instagram nel corso della realizzazione del gigantesco ritratto di Cristiano Ronaldo. L'autore del quadro ha anche svelato l'origine dell'opera nella didascalia: "Regalo di Natale da parte di Bernardeschi a Cristiano Ronaldo". Un presente molto originale quello scelto dal trequartista alle prese con un nuovo infortunio che lo costringerà a saltare probabilmente Atalanta e Sampdoria per un'amicizia nata da poco ma già molto forte. E Cristiano Ronaldo non può che apprezzare.