Dopo un 2017 tra alti e bassi, con pochi gol e molte polemiche per il suo rendimento, anche il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per Karim Benzema. Prima l'infortunio che lo terrà fuori dai campi per un paio di settimane, poi le voci sul possibile addio al Real per il bomber che, come se non bastasse, è finito nell'occhio del ciclone per alcune immagini postate su Instagram.

Benzema e le foto con i figli e il cucciolo di tigre.

L'attaccante francese del Real Madrid ha postato su Instagram due foto mentre gioca con i due figli piccoli e un cucciolo di tigre. Gli scatti hanno scatenato una pioggia di commenti, tra cui anche quelli degli animalisti che si sono indignati per l'atteggiamento di Benzema che ha utilizzato il tigrotto come se fosse un giocattolo con i suoi rampolli.

in foto: Benzema posta foto in compagnia dei figli e di un tigrotto (https://www.instagram.com/karimbenzema/)

La polemica tra Benzema e gli animalisti.

Tra le risposte anche quella della nota animalista Laurence Parisot, che su Twitter ha posto una serie di domande al giocatore: "Caro Benzema, puoi spiegare da dove viene questa tigre? Dov'è la sua mamma? Cosa pensi di fare? Non pensi che sarebbe più felice nel suo ambiente naturale?". Benzema non ha perso tempo per rispondere, in maniera decisa: "Gentile Signora, forse dovresti informarti (possibilmente in privato) prima di prendere parte sulla base di elementi sbagliati a meno che il tutto non sia usato solo per soddisfare le tue ambizioni personali".