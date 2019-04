Cosa andò storto nell'avventura all'Inter di Rafa Benitez? L'esperto allenatore spagnolo è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina in nerazzurro durata solo pochi mesi nel 2010. Il tecnico arrivato per raccogliere la non semplice eredità di José Mourinho dopo il trionfo del triplete, trovò non poche difficoltà. A distanza di anni, ecco i retroscena sulle promesse mancate della dirigenza in sede di mercato, e soprattutto sull'atteggiamento di alcuni senatori del gruppo nerazzurro nei confronti di un giovane talento emergente come Coutinho.

Rafa Benitez e la deludente esperienza all'Inter

Rafa Benitez torna a parlare della sua esperienza all'Inter ai microfoni della BBC. L'allenatore spagnolo si accomodò sulla panchina nerazzurra nel giugno 2010 firmando un contratto fino al 2012. La dirigenza del club del capoluogo lombardo individuò in lui il sostituto ideale di Mourinho che con la vittoria del Triplete chiuse la sua trionfale avventura all'Inter. Dopo il successo nella Supercoppa Italiana contro la Roma e la sconfitta in quella europea per mano dell'Atletico, l'Inter di Benitez non riuscì a ripetere i risultati del recente passato anche a causa di tanti infortuni e prestazioni altalenanti. Il 23 dicembre 2010, pochi giorni dopo la vittoria del Mondiale per Club la società nerazzurra annunciò la risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico che fu rimpiazzato dall'attuale dirigente del Milan Leonardo.

Benitez e le mancate promesse di mercato della dirigenza nerazzurra

A distanza di diversi anni, Rafa Benitez è tornato a parlare della sua non fortunata esperienza all'Inter. Il tecnico spagnolo che presto potrebbe lasciare il Newcastle ha innanzitutto puntato il dito contro le mancate promesse della società che gli garantì innesti di mercato, per aprire un nuovo ciclo dopo il trionfale triplete: "Quando sono arrivato mi hanno promesso degli acquisti, ma non firmò nessuno. E quando succede una cosa del genere, hai ovviamente una crisi. Avevamo 15 giocatori di età superiore ai 30 anni, alcuni addirittura di 36, 37 e 38 anni. E quella squadra ebbe anche tanti infortuni nel corso della stagione".

Il retroscena sui rapporti tra i senatori dell'Inter e Coutinho

Benitez provò a cambiare le carte in tavola, concedendo fiducia a giovani talenti come Coutinho. Il giovane brasiliano che sarebbe stato poi ceduto al Liverpool per 13 milioni, prima di trasferirsi poi al Barcellona per 135 milioni, trovò non poche difficoltà a causa dell'atteggiamento di alcuni senatori. Questi ultimi infatti non gradivano le scelte del tecnico: "Alcuni giocatori non volevano accettare l’idea di lasciare spazio ad uno come lui. Chi aveva appena vinto il Triplete non riusciva a capire il motivo per il quale Coutinho dovesse avere più spazio rispetto a loro". Situazioni che dunque non giovarono al lavoro di Benitez costretto all'addio a pochi mesi dal suo arrivo.