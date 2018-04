Il Benevento è all'ultima spiaggia. In casa del Milan, nel terzo anticipo della 34a giornata di Serie A, gli uomini di De Zerbi avranno a disposizione un unico risultato, ovvero la vittoria, per evitare la retrocessione matematica (a meno che la Spal non faccia risultato con la Roma). Quella contro i rossoneri non sarà una partita come tutte le altre per i sanniti che non possono non pensare al match dell'andata con il primo punto in campionato conquistato, con l'incredibile gol del portiere Brignoli. Uno scherzetto all'allora esordiente Gattuso, che i giallorossi vorrebbero replicare. A tal proposito la formazione ospite potrà contare sull'esperienza di Bacary Sagna, uno dei colpi del mercato invernale seriamente candidato ad una casacca da titolare.

L'esperienza di Sagna in Serie A con il Benevento

L'esperto esterno francese ex di Arsenal e Manchester City sa bene come giocare certe partite alla luce della sua notevole esperienza accumulata in passato sui campi prestigiosi della Premier e d'Europa. Finora dal suo approdo a Benevento ha collezionato 5 presenze con 506′ all'attivo, rivelandosi comunque una pedina utile per De Zerbi e per una squadra che se avesse potuto contare su di lui e sugli altri innesti di gennaio già ad inizio stagione avrebbe disputato un campionato diverso.

Contro il Milan a testa alta, Sagna crede all'impresa del Benevento

Il passato è passato e Sagna pensa solo a chiudere la stagione in crescendo, togliendosi insieme ai suoi compagni qualche soddisfazione. Ecco allora che il Benevento scenderà in campo a San Siro senza alcun timore reverenziale, consapevole di poter realizzare l'impresa. Queste le parole di Sagna della vigilia riportate da Ottopagine.it: "Personalmente ero molto arrabbiato dopo la sconfitta con l’Atalanta, ma vedere i tifosi continuare a cantare mi ha fatto piacere. Sono venuto qui per vivere simili momenti. Cercheremo di vincere le prossime partite per chiudere il campionato nel migliore dei modi. Il Milan non ci spaventa, già con l’Inter meritavamo i tre punti. Possiamo farcela".

L'esterno ex Arsenal e City titolare in Milan-Benevento

E nel Benevento anti-Milan, Sagna troverà una maglia da titolare sulla corsia difensiva destra. De Zerbi dovrebbe puntare su un 4-3-3 atipico contro i rossoneri, con il francese e il suo dirimpettaio Letizia che dovranno correre veloce sulle fasce per garantire assistenza ai 3 di centrocampo, e soprattutto al tandem Brignola-Iemmello che giocherà a supporto del bomber Diabaté

in foto: La stagione di Sagna (foto Whoscored.com)

Le probabili formazioni

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Ricardo Rodriguez; Bonaventura, Biglia, Kessiè, Borini; Cutrone, Silva. All. Gattuso

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimisti, Tosca, Letizia; Sandro, Cataldi, Djuricic; Iemmello, Diabatè, Brignola. All. De Zerbi