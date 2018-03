Il Benevento si è rinforzato moltissimo nel mercato di gennaio. Raggiungere la salvezza è sempre molto complicato, ma la possibilità di togliersi delle soddisfazioni nel primo storico campionato in Serie A c’è. La squadra campana ha puntato sull’esperienza e ha tesserato, tra i tanti, l’ex Tottenham Sandro, il francese Sagna e il brasiliano Guilherme. Tutti e tre hanno dato un ottimo contributo e hanno avuto un buon impatto con il calcio italiano. Bacary Sagna, in un’intervista, ha esaltato non poco il compagno Guilherme, dicendo che in alcune movenze con il sinistro gli ricorda Leo Messi.

Sagna paragona Guilherme a Leo Messi

L’ex difensore di Arsenal e Manchester City, ed ex nazionale francese (disputò la finale di Euro 2016), è stato intervistato nel corso della trasmissione di ‘Sky Sport’ ‘L’Originale’ e parlando del compagno di squadra Guilherme ha azzardato un paragone davvero molto impegnativo dicendo che l’ex Legia Varsavia gli ricorda Leo Messi, per molti il miglior giocatore del mondo: “Con il piede sinistro Guilherme somiglia un po’ a Messi. Per noi è un giocatore importante”. Imbarazzato il fantasista brasiliano ha ringraziato il compagno, ma si è dissociato dal giudizio di Sagna: “Il paragone con Messi? Sono felice delle parole di Sagna, che è un giocatore di grande qualità ed è molto umile, ma Messi è di un altro livello”.

Guilherme dal Legia al Benevento

Guilherme in Serie A ha mostrato il suo talento. Il Benevento ha scommesso su di lui prendendolo dal Legia Varsavia, con cui ha giocato per quattro anni e mezzo e con cui ha disputato più di trenta partite nelle coppe europee (la scorsa estate ha realizzato anche due gol nei preliminari di Champions). Il brasiliano, che giovanissimo è arrivato in Europa, ha giocato 5 partite in Serie A e ha realizzato un gol, alla Roma (nel match dell’Olimpico terminato 5-2 per i giallorossi di Di Francesco).