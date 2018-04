In Serie A nel 2018 il Milan ha perso solo una partita, con la Juventus a Torino (e sull’1-1 colpì anche una traversa). Ma i rossoneri nelle ultime cinque non hanno mai vinto. Tutti questi pareggiano hanno allontanato in modo definitivo la squadra di Gattuso dal quarto posto. Per riprendere la marcia dell’inverno i rossoneri devono riprendere a vincere nel prossimo match di campionato contro il Benevento, che nella gara d’andata ottenne un incredibile pareggio al 95’.

Lotta all’Europa League

Nella conferenza stampa della vigilia del match con il Benevento, Gattuso ha parlato dei risultati tutt’altro che soddisfacenti della sua squadra, che però è viva e può lottare fino all’ultimo con Fiorentina e Atalanta per il sesto posto:

Non vinciamo da un mese, è vero, c’è un po’ di stanchezza, ma la squadra è viva. Dobbiamo tutti cercare di dare quel qualcosa in più, perché gli stimoli non mancano di certo. Atalanta e Fiorentina corrono e facciamo la corsa su di loro.

All’andata 2-2 con gol di Brignoli

Rispetto alla gara di andata sono cambiate tantissimo sia per il Benevento che per il Milan. Cinque mesi fa i campani conquistarono il primo punto della stagione al 95’ con un gol del portiere Brignoli. Gattuso non vuole un altro scherzetto e teme il Benevento, che gioca un buon calcio a dispetto di una deficitaria classifica: “Dobbiamo fare attenzione, il Benevento gioca bene. Ci vorrà grande fiorire agonistico”.

Pochi gol degli attaccanti del Milan

Crea tanto il Milan, che però segna molto poco. I numeri dei tre attaccanti di Gattuso non sono proprio da bomber. Gattuso cerca di gettare acqua sul fuoco e sostiene che sia fondamentale creare palle gol: “Quello del gol è un problema dei giornalisti, a me non interessano certi dati. Ciò che conta è creare occasioni da rete, quello che è mancato contro il Torino”.

Il mercato del Milan

Dopo aver elogiato Biglia e dopo aver fatto il vago su Calabria e Calhanoglu, che potrebbero recuperare: “Biglia è un giocatore importante, ci dà equilibrio. Calabria? Non so se giocherà. Calhanoglu non è al meglio, ma stiamo lavorando per recuperarlo”, l’allenatore rossonero ha sfiorato anche il tema mercato smentendo chi sostiene che il Milan dovrà prima vendere prima di acquistare e ha fatto anche un paio di nomi:

Un’entrata per un’uscita sul mercato? No. A livello societario non ci manca nulla, posso rassicura i nostri tifosi che qui nessuno muore di fame. Quello che deve arrivare ci arriva sempre. Da milanista posso dire che tocco con mano che qui non manca nulla. Chi arriverà? Mi viene da dire ‘mi piace Pogba’, andiamo a prenderlo a piedi, ma non è possibile. Se mi piace Mandzukic? Mi piacciono tutti i grandi giocatori, Ronaldo, Messi. Io ragiono sui concetti, più che sul singolo giocatore.

Le probabili formazioni di Milan-Benevento

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Borini.

Benevento (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; Brignola, Iemmello, Djuricic; Diabaté.