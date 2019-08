Kingsley Coman sembra avere un conto aperto con la sfortuna. Il talento francese del Bayern Monaco ha rimediato l'ennesimo infortunio della sua giovane carriera nel corso dell'amichevole contro il Tottenham valida per la finale dell'Audi Cup. L'ex Juventus ha rimediato un colpo al ginocchio, che lo ha costretto a lasciare il campo. Grande attesa per gli esami medici, con la speranza che non si tratti di nulla di grave per un ragazzo che sembra destinato a saltare il primo impegno ufficiale della stagione ovvero la Supercoppa di Germania contro il Borussia.

Kingsley Coman, nuovo infortunio in Bayern-Tottenham

Ci risiamo. Kingsley Coman è finito ko. Ancora un infortunio per il classe 1996 francese che nelle ultime stagioni è stato costretto a fare i conti con numerosi guai fisici. Al minuto 70 della sfida contro il Tottenham valida per la finale di Audi Cup (persa ai rigori dai bavaresi), Coman si è fermato accusando dolore all'altezza del ginocchio sinistro dopo un contrasto con Foyth. Dopo aver richiamato l'attenzione della panchina il calciatore ex Juventus ha fatto cenno di non riuscire a proseguire la gara e si è avviato mestamente verso gli spogliatoi con il volto basso.

Cosa si è fatto Coman, quando tornerà in campo

Le immagini provenienti dal tunnel nello stadio nel post-partita hanno mostrato un Coman claudicante con una vistosa fasciatura all'altezza del ginocchio. La speranza è che si tratti di un problema fisico di poco conto, anche se in Baviera c'è anche chi ipotizza una lesione del legamento crociato. Grande attesa per l'esito degli esami strumentali a cui il francese si sottoporrà nelle prossime ore. Quello che è certo è che difficilmente il duttile esterno offensivo riuscirà a recuperare per il primo impegno ufficiale della stagione, ovvero la Supercoppa contro il Borussia Dortmund in programma sabato.

Quanti infortuni per Coman, il francese si era detto pronto al ritiro

Non c'è pace per un Coman che intravedeva la possibilità di una stagione da protagonista dopo gli addii di Robben e Ribery. Questo è solo l'ultimo di una lunga serie di infortuni che sono iniziati alla Juventus nel 2016, proseguendo poi in Germania. In particolare dopo la doppia rottura dei legamenti della caviglia, è stato lo stesso calciatore a dimostrarsi pronto al ritiro in caso di nuovo infortunio serio.