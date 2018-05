Un appassionato di Fifa 18. Michy Batshuayi, attaccante belga del Chelsea (in prestito al Borussia Dortmund), fa parlare ancora di sé per una battuta sul popolare video-gioco di calcio. In passato s'era lamentato con gli sviluppatori che gli avevano attribuito delle ‘skills' molto basse (ricevendo la risposta ironica dei programmatori "tu continua a segnare…"), adesso invece scherza sulle poche possibilità di figurare nella lista dei convocati da parte dei ‘diavoli rossi' in occasione del Mondiale di Russia 2018. Il Belgio è una delle poche nazionali a non aver ancora comunicato i giocatori che parteciperanno alla Coppa in programma tra metà giugno e metà luglio, la presenza del calciatore è fortemente in dubbio a causa delle sue condizioni fisiche.

Batshuayi si è infortunato alla caviglia ad aprile scorso nella gara contro lo Schalke 04: un problema che lo ha di fatto messo fuori dai giochi tra le fila dei tedeschi che lo avevano scelto per colmare la lacuna lasciata dalla cessione di Aubameyang all'Arsenal. Sette gol in 10 presenze in Bundesliga, 2 reti in 4 incontri di Europa League: numeri positivi, spazzati via dalla malasorte. Il belga però non ha perso la voglia di scherzare e su Twitter ha pubblicato un tweet divertente.

Molti giocatori fanno questo mestiere per i soldi, per i titoli o per la gloria… – è il messaggio rilanciato in Rete -. Io lo faccio principalmente per la mia FUT card della prossima stagione.

Batshuayi è un grande appassionato del popolare videogioco Fifa e può essere già soddisfatto… Tra i campioni presenti all’interno della formazione ideale della stagione in Bundesliga figura nella stessa top 11 che annovera i calciatori più in vista del campionato tedesco come Robert Lewandowski, Thomas Muller e James Rodriguez del Bayern Monaco, Timo Werner del Lipsia e Marco Reus del Borussia Dortmund.