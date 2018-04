L’attaccante del Borussia Dortmund Michy Batshuayi ha subito un serio infortunio alla caviglia nel corso del ‘derby’ con lo Schalke 04. La sua stagione con i giallo-neri è finita, ma il giocatore rischia soprattutto di saltare il Mondale di Russia 2018. Il calciatore con un tweet ha detto che tornerà presto, ma c’è chi dice purtroppo che lo stop sarà molto lungo.

Sospetta frattura della caviglia per Batshuayi

Nel derby d’alta classifica tra Schalke 04 e Borussia Dortmund il giocatore di proprietà del Chelsea ha subito un serio infortunio alla caviglia dopo uno scontro di gioco con Stambouli. Batshuayi è uscito dal campo in barella e dalla Veltins Arena con le stampelle. Il giocatore verrà presto sottoposto agli esami strumentali e se ne saprà di più. L’attaccante su Twitter ha provato a rassicurare tutti, ma bisogna capire quanto è serio il problema. Il Mondiale è alle porte, tra meno di due mesi si gioca e se verrà riscontrata una frattura allora il bomber sarà costretto al forfait.

Chelsea, Borussia e Belgio, la carriera di Batshuayi

Batshuayi a sorpresa fu convocato da Wilmots per il Mondiale 2014, giovanissimo entrò nell’elenco e segnò anche un gol nel match con la Russia. Il Chelsea lo comprò, lo lasciò in prestito in Ligue 1 prima di portarlo in Premier League. Con Conte non ha legato molto, l’ex c.t. gli ha dato poco spazio, anche se Batshuayi ha realizzato il gol che nel 2017 assegnò il titolo ai ‘Blues’. A gennaio il belga è passato in prestito al Borussia Dortmund, nel giro che ha portato Giroud al Chelsea e Aubemayang all’Arsenal. Con i giallo-neri ha realizzato 9 gol in 14 partite. Adesso Batshuayi incrocia le dita e spera di non doversi fermare a lungo, il Mondiale è a un passo, il bomber non vuole mancare e vuole divertirsi con il Belgio che in Russia può sorprendere tutti.