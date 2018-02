Si ritiri, è arrivato il suo momento. Il gol preso su punizione da Gigi Buffon contro il Tottenham ha riaperto la discussione sul futuro del portiere juventino e della Nazionale. Di Biagio – ct ad interim – lo ha già selezionato in previsione delle amichevoli con Argentina e Inghilterra che segneranno le prime uscite degli Azzurri dopo la disfatta contro la Svezia. Possibile che il prossimo commissario tecnico lo terrà al proprio fianco per fare da chioccia alla squadra da rifondare e accompagnare verso la prima sfida in agenda, l'Europeo del 2020. A Torino, senza fretta (attenderanno la sua decisione a fine stagione), gli hanno trovato anche il successore Wojciech Szczęsny che è pronto a raccoglierne il testimone.

Chi, invece, gli ha suggerito il pensionamento – in maniera affettuosa – è Mario Basler, campione d'Europa con la Germania nel 1996 e che nel 1999 perse la finale di Champions League con il Bayern Monaco. In diretta tv, durante la trasmissione Fantalk (una sorta di bar dello sport senza peli sulla lingua ma non urlato), ha invitato il portiere della Juventus a farsi da parte, a passare la mano soprattutto alla luce dell'errore clamoroso commesso in occasione del pareggio segnato da Eriksen su punizione, oltre alla rete del momentaneo 2-1 di Kane (con l'attaccante che lo ha beffato con un leggero cambio di passo).

Gigi è stato un portiere eccezionale ma a volte capita di perdere il momento giusto per dire basta e ritirarsi – ha ammesso Basler -. La società e l'allenatore avrebbero dovuto suggerirgli che era arrivato il momento giusto per farlo. Io l'ho fatto a 33 anni.

Una carezza (le prodezze che hanno spinto la Juve verso Cardiff) e un pugno, Basler non usa giri di parole per commentare la prestazione sia dei bianconeri sia di Buffon. Anzi, la chiosa dedicata all'estremo difensore è sicuramente poco piacevole. Per la serie: severo ma giusto, nonostante siano chiacchiere da bar.