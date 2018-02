Harry Kane ha superato la sua personale prova del nove: in 9 presenze in Champions League ha segnato altrettanti gol entrando di diritto nella storia della competizione con questo primato stabilito ieri sera allo JStadium, ai danni dei bianconeri e di Gigi Buffon. Un vero e proprio ‘cecchino' europeo su cui il Tottenham sta investendo tutte le aspettative di successo. Senza esserne al momento delusa.

Nove su nove, ed è record.

L'attaccante inglese ha punito così Gigi Buffon e la Vecchia Signora, guidando il Tottenham ad un importante 2-2 a Torino, permettendo agli Spurs di giocarsi ottime chance di qualificazione a Wembley davanti al proprio pubblico. L'ennesimo centro per l'attaccante della nazionale inglese in uno stato di forma incredibile che lo inserisce tra i bomber del momento.

Raggiunto Gerrard, pronto per il sorpasso.

Con la concreta possibilità di giocarsi altri 90 minuti da protagonista e di proseguire il cammino europeo, per Kane il record di 9 gol in 9 appare solamente l'inizio della possibile consacrazione internazionale. L'attaccante del Tottenham ha già eguagliato il record di goal per un giocatore inglese, in una singola edizione della Champions League, di sette goal. Il primato, per adesso condiviso, appartiene a Steven Gerrard che era riuscito a realizzarlo nella stagione 2008/09.

Sempre in gol, in ogni competizione.

L'exploit in Champions League contro la Juventus è solamente l'ultimo acuto dell'inglese che in stagione sta segnando come non mai. Sono già 34 le reti realizzate, in tutte le competizioni in cui è sceso in campo con la maglia dei londinesi: in Premier League 23 gol su 26 presenze, poi 7 gol su 6 partite di Champions League, 3 reti su due partite di FA Cup. Un attaccante completo, in costante crescita e che diverrà il nuovo oggetto del desiderio del prossimo mercato estivo.

Bomber da 50 gol e da 125 milioni.

Un attaccante da 50 gol a stagione. Tanti ne ha fatti già nel 2014-15 e nel 2015-16. L'anno scorso è calato leggermente nell'incisività sotto porta ma senza grandi scossoni: "solamente" 38 gol totali che per quest'anno sono ampiamente nel mirino (già 34 in carniere). Per un valore in costante crescita. Se nel 2014 il suo cartellino era valutato sui 3.5 milioni, oggi Kane ne vale di più, molto di più: 125, come asta di partenza.