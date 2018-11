Dopo l'episodio di Roma, che ha riportato in luce la violenza nei confronti degli arbitri nei campionati dilettantistici, è arrivata l'ennesima aggressione nei confronti dei direttori di gara. Domenica 11 novembre nella gara Armento-Matera Sassi un arbitro di 17 anni è stato picchiato da un giocatore della squadra di casa un durante una partita, poi sospesa, del girone B della Seconda categoria lucana. Il calciatore è stato squalificato fino al 30 giugno 2021 mentre per il giovane arbitro è stata diagnosticata una prognosi di tre giorni. Il Giudice Sportivo ha decretato anche la sconfitta per 0-3 a tavolino. Un episodio tremendo che ha messo in luce ancora una volta le criticità che si vivono su questi campi di provincia, sia per gli arbitri che per gli atleti stessi.

Il comunicato della FIGC Basilicata

In una dichiarazione diffusa dall’ufficio stampa il presidente del Comitato regionale della Basilicata della Figc, Piero Rinaldi, ha parlato dell'accaduto: