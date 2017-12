Sotto l'albero Daniele Baselli ha trovato un inaspettato turno di squalifica comminatogli dal giudice sportivo. Il centrocampista del Torino infatti dovrà osservare un turno di stop per aver ricevuto, nell'ultimo match di Serie A contro la Spal, un giallo pesantissimo essendo già in diffida. Un provvedimento però che non è stato menzionato nei tabellini della partita, compreso quello pubblicato dal club granata. Nello stesso, tra gli ammoniti, risultava invece De Silvestri che invece non è stato menzionato dal Giudice sportivo.

Baselli squalificato, mistero sull'ammonizione ricevuta contro della Spal.

Nel comunicato ufficiale del giudice sportivo dopo la 18a giornata di Serie A dunque il nome di Daniele Baselli compare nella lista dei calciatori squalificati per una giornata. Il motivo è così spiegato "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione)". Un'ammonizione che invece non compariva nel tabellino della gara, pubblicato per esempio sul sito del Torino, e che dunque ha rappresentato in un primo momento un mistero.

De Silvestri, nessun provvedimento del giudice sportivo.

Mistero risolto, in tempi brevissimi. Nello stesso tabellino invece compariva il nome di De Silvestri, che però a differenza del compagno non è stato menzionato in alcun modo dal comunicato del giudice sportivo.

Baselli ammonito e squalificato, novità per i fantacalcisti.

Brutte notizie dunque per i fantacalcisti che hanno tra le fila delle loro squadre Baselli. Bisognerà registrare lo 0.5 relativo al cartellino giallo incassato in Spal-Torino. Un mezzo punto che potrebbe fare la differenza in termini di conteggi. E come se non bastasse nel prossimo turno, gli allenatori virtuali non potranno fare affidamento sul talentuoso mediano di Mihajlovic.